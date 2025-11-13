Newsy "The Office PL" sezon 5.: Recenzja. Miłość rządzi | CANAL+
Piąty sezon "The Office PL" właśnie trafił do CANAL+, a my mamy już recenzję, z której dowiecie się, czy seria dalej trzyma poziom biurowego chaosu. Na ekranie ponownie pojawia się ekipa z Kropliczanki z Piotrem Polakiem i Vanessą Aleksander na czele. 

recenzja 5. sezonu serialu "The Office PL"


Plusy dodatnie, plusy ujemne
autorka: Weronika Adamczyk

Jak pisze autorka:

W nowy sezon wchodzimy dość gładko. Twórcy od razu przypominają nam o uroczym wątku Adama i Asi, który rozpędził się pod koniec czwartego sezonu.

Recenzentka zauważa, że:

Po tych wszystkich światopoglądowych gagach z poprzednich sezonów (…) narzucenie stricte politycznego tematu wydaje się teraz dobrym zagraniem.

Przeczytacie też, że:

Fundamenty produkcji, czyli kryjące się za żartami miękkie wnętrze, nadal jednak stoją niezachwiane. W tym sezonie nawet bardziej niż w poprzednich widać, że siłą napędową bohaterów jest miłość.

5. sezon serialu "The Office PL" – zobacz zwiastun



