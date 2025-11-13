"The Office PL" sezon 5.: Recenzja. Miłość rządzi | CANAL+

Piąty sezon "The Office PL" właśnie trafił do CANAL+, a my mamy już recenzję, z której dowiecie się, czy seria dalej trzyma poziom biurowego chaosu. Na ekranie ponownie pojawia się ekipa z Kropliczanki z Piotrem Polakiem i Vanessą Aleksander na czele.
recenzja 5. sezonu serialu "The Office PL"Plusy dodatnie, plusy ujemne
autorka: Weronika Adamczyk
Jak pisze autorka: W nowy sezon wchodzimy dość gładko. Twórcy od razu przypominają nam o uroczym wątku Adama i Asi, który rozpędził się pod koniec czwartego sezonu.
Recenzentka zauważa, że: Po tych wszystkich światopoglądowych gagach z poprzednich sezonów (…) narzucenie stricte politycznego tematu wydaje się teraz dobrym zagraniem.
Przeczytacie też, że: Fundamenty produkcji, czyli kryjące się za żartami miękkie wnętrze, nadal jednak stoją niezachwiane. W tym sezonie nawet bardziej niż w poprzednich widać, że siłą napędową bohaterów jest miłość.
Całą recenzję 5. sezonu serialu "The Office PL
5. sezon serialu "The Office PL" – zobacz zwiastun