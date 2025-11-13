Newsy Seriale To koniec "Poker Face" czy Peter Dinklage uratuje serial?
Platforma Peacock podjęła decyzję o skasowaniu serialu "Poker Face" po dwóch sezonach. Jest jednak szansa powrót – byłby to jednak powrót w nieco innej formule. Co ma z tym wszystkim wspólnego Peter Dinklage?   
  

Wiadomość o kasacji "Poker Face" pojawia się cztery miesiące po tym, jak drugi sezon serialu dobiegł końca. Nie obejrzał się on tak dobrze jak pierwszy, chociaż pozostawał jedną z najchętniej oglądanych produkcji platformy Peacock. Jego budżet był jednak relatywnie wysoki.

Twórca serii Rian Johnson zamierza poszukać nowego domu dla "Poker Face". Jest jednak mały twist. Ze względu na konflikt harmonogramów, Natasha Lyonne nie będzie już wcielać się w główną bohaterkę, Charlie Cale, chociaż gwiazda pozostanie producentką serii. Zastąpi ją Peter Dinklage.

Nowy pomysł na serial jest taki, że głównym bohaterem pozostanie Charlie, ale wcielająca/wcielający się w nią aktor/aktorka ma zmieniać się co dwa sezony. Oczywiście – zakładając, że któraś z platform streamingowych bądź stacji telewizyjnych zdecyduje się kupić serial.

Showrunnerem drugiego sezonu był Tony Tost. Na razie nie wiadomo, czy ma wrócić na potencjalne nowe odcinki.

O czym opowiada "Poker Face"?



Pierwszy sezon "Poker Face" zadebiutował w styczniu 2023 roku. Grana przez Natashę Lyonne Charlie Cole to kobieta obdarzona niezwykłą zdolnością wykrywania kłamstw. Gdy rusza w drogę, na każdym przystanku trafia na zbrodnie do rozgryzienia i grupę uwikłanych w nie osób.    

