To koniec "Poker Face" czy Peter Dinklage uratuje serial?

Platforma Peacock podjęła decyzję o skasowaniu serialu "Poker Face" po dwóch sezonach. Jest jednak szansa powrót – byłby to jednak powrót w nieco innej formule. Co ma z tym wszystkim wspólnego Peter Dinklage?
Peter Dinklage będzie gwiazdą "Poker Face"?
Wiadomość o kasacji "Poker Face" pojawia się cztery miesiące po tym, jak drugi sezon serialu dobiegł końca. Getty Images © Maya Dehlin Spach
Nie obejrzał się on tak dobrze jak pierwszy, chociaż pozostawał jedną z najchętniej oglądanych produkcji platformy Peacock. Jego budżet był jednak relatywnie wysoki.
Twórca serii Rian Johnson zamierza poszukać nowego domu dla "Poker Face"
. Jest jednak mały twist. Ze względu na konflikt harmonogramów, Natasha Lyonne nie będzie już wcielać się w główną bohaterkę, Charlie Cal
e, chociaż gwiazda pozostanie producentką serii. Zastąpi ją Peter Dinklage.
Nowy pomysł na serial jest taki, że głównym bohaterem pozostanie Charlie, ale wcielająca/wcielający się w nią aktor/aktorka ma zmieniać się co dwa sezony.
Oczywiście – zakładając, że któraś z platform streamingowych bądź stacji telewizyjnych zdecyduje się kupić serial.
Showrunnerem drugiego sezonu był Tony Tost
. Na razie nie wiadomo, czy ma wrócić na potencjalne nowe odcinki.
"Poker Face" – zwiastun
O czym opowiada "Poker Face"?
Pierwszy sezon "Poker Face
" zadebiutował w styczniu 2023 roku. Grana przez Natashę Lyonne
Charlie Cole to kobieta obdarzona niezwykłą zdolnością wykrywania kłamstw. Gdy rusza w drogę, na każdym przystanku trafia na zbrodnie do rozgryzienia i grupę uwikłanych w nie osób.