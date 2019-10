Vin Diesel, Aaron Taylor-Johnson wrócą do MCU jako Inhumans?

Przez lata Marvel próbował doprowadzić do realizacji kinowego widowiska. Nic z tego nie wyszło. Powstał za to fatalnie przyjęty serial, szybko skasowany. Marvel jednak nie zamierza z postaci rezygnować i planuje ich comeback w serialu. Portal Geeks WorldWide twierdzi, że zna nazwiska dwóch aktorów, którzy są brani pod uwagę jako Inhumans w tym serialu.Jeśli wierzyć GWW, obaj kandydaci są osobami już związanymi z MCU. Są to bowiem Vin Diesel (Groot z cyklu) oraz Aaron Taylor-Johnson (Quicksilver z).GWW twierdzi, że Diesel rozważany jest jako Black Bolt. Król Inhumans, który zawsze milczy, ponieważ najdrobniejszy dźwięk wydobywający się z jego ust wystarczy do zrównania z ziemią całej metropolii. W serialugrał go Anson Mount Taylor-Johnson miałby się wcielić w postać Maximusa, brata Bolta i często jego adwersarza. Posiada on psioniczne zdolności. W serialu grał go Iwan Rheon Showrunnerkąjest Bisha K. Ali . Projekt powstanie dla platformy Disney+. Jego premiera planowana jest na rok 2022.