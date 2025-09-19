Newsy Filmy W Warszawie wystartowało Polskie Kino Młodego Widza. Pora na Gdynię!
Filmy

W Warszawie wystartowało Polskie Kino Młodego Widza. Pora na Gdynię!

Informacja sponsorowana /
https://www.filmweb.pl/news/W+Warszawie+wystartowa%C5%82o+Polskie+Kino+M%C5%82odego+Widza.+Pora+na+Gdyni%C4%99-163002
12 września w Warszawie wystartowała 21. edycja Polskiego Kina Młodego Widza. Ogólnopolska inicjatywa Stowarzyszenia Filmowców Polskich w ciągu najbliższych trzech miesięcy odwiedzi 18 miast – od Wejherowa po Bielsko-Białą. W ostatnim tygodniu września pod szyldem Gdynia Dzieciom zagości na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 


Choć końcówka tegorocznego lata nie rozpieszcza już słońcem i piękną pogodą, 12 września – jakby na zamówienie organizatorów – chmury rozstąpiły się na jeden dzień, by nastoletni uczestnicy gry miejskiej "W roli głównej: Warszawa" oraz spaceru "Filmowa Warszawa" mogli bez obaw o zmoknięcie wziąć udział w odkrywaniu filmowej historii stolicy Polski odwiedzając miejsca, w których powstawały zdjęcia do najgłośniejszych polskich produkcji i wykonując zadania odnoszące się do historii miasta oraz konkretnych scen z filmów. Sekrety filmowej Warszawy młodzi miłośnicy kina odkrywali dzięki licencjonowanej przewodniczce Klaudii Mróz, trenerce edukacji w przestrzeni, założycielce Firmy Idzie.my. 

To dopiero początek 21. edycji Polskiego Kina Młodego Widza, która teraz przenosi się do innych miast w Polsce, w tym Gdyni, gdzie już 22 września startuje 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, a wraz z nim, organizowana przez SFP wspólnie z Pomorską Fundacja Filmową, Gdynia Dzieciom stanowiąca festiwalową odsłonę PKMW. 


Tegoroczną Gdynię w poniedziałkowy poranek 22 września zainauguruje w Teatrze Muzycznym przedpremierowy pokaz filmu "Skarbek i tajemnica magicznego sreberka" Tomasza Jurkiewicza. To pełna humoru, magii i przygód opowieść o odwadze, sile wyobraźni i rodzinnych więziach. Bohater filmu 10-letni Janek musi uratować swoją siostrę z rąk demonicznego Utopca. Film przenosi widzów do świata śląskich legend, gdzie na ekranie ożywają także Beboki i Skarbki – postacie zakorzenione w lokalnym folklorze. Seans organizowany z napisami dla niesłyszących oraz tłumaczeniem na język migowy. W uroczystej inauguracji wezmą udział Prezes SFP Grzegorz Łoszewski oraz Dyrektor Artystyczna FPFF w Gdyni Joanna Łapińska, zaś gośćmi pokazu będą reżyser i współscenarzysta Tomasz Jurkiewicz, współscenarzysta Piotr Janusz, autor zdjęć Maciej Długaj, grający główną rolę Piotr Musianek, producentki Małgorzata Domin i Dominika Mandla oraz pomysłodawczyni Barbara Domin.

Także pierwszego dnia festiwalu (godz. 13.00) zaprezentowany zostanie obraz "O psie, który jeździł koleją 2" Magdaleny Nieć – kontynuacja uwielbianej przez najmłodszych opowieści o perypetiach Zuzi i Antka oraz ich sympatycznego czworonoga Lampo. A z festiwalową publicznością spotkają się reżyserka i współscenarzystka Magdalena Nieć, współscenarzystka Mojca Tirš oraz ekranowi Zuzia i Antek czyli Liliana Zajbert i Maksymilian Zieliński


Kolejne projekcje sekcji Gdynia Dzieciom odbywać się od wtorku do piątku w Konsulacie Kultury przy ul. Jana z Kolna 25. W bogatym programie nie zabraknie animacji dla najmłodszych – zarówno tych najnowszych, jak i kultowych klasyków w rodzaju "Przygód Misia Uszatka" czy "Plastusiowego Pamiętnika", jak i filmów fabularnych i dokumentalnych dla nastoletniej widowni. 

Z uczestnikami Gdyni Dzieciom spotykać się będą edukatorzy, animatorzy kultury, jak i twórcy, w tym ekipy "Dziadku, wiejemy!" w reż. Olgi Chajdas, "Oskar, Patka i Złoto Bałtyku" Magdaleny Nieć i Mariusza Paleja czy autorzy, pokazywanych w związku z Rokiem Władysława Reymonta "Chłopów" w reż. DK i Hugh Welchmanów. A utalentowany pianista Marcin Wieczorek odkryje przed widzami dokumentu "Pianoforte" Jakuba Piątka tajemnice Konkursu Chopinowskiego. 

W Gdyni obecni będą także Ambasadorzy tegorocznej edycji Polskiego Kina Młodego Widza – doskonale znani zarówno dziecięcej, jak i dorosłej widowni aktorzy Agnieszka Grochowska i Sebastian Stankiewicz.

A jeśli tylko pogoda nie popsuje szyków, to uczestnicy Gdynia Dzieciom wezmą również udział w spacerach filmowych pod hasłem "Kamera na Gdynię! Filmowa wyprawa do śródmieścia Gdyni".


21. edycja Polskiego Kina Młodego Widza poza Warszawą zdążyła już zagościć w kinie Wisła w Tarnobrzegu, a równolegle z pokazami w Gdyni zawita także do Elbląga (kino Światowid, 22-26.09), Połczyna Zdroju (Centrum Kultury, 22.09), Lęborka (Centrum Kultury Fregata, 22-25.09), Bielsko-Białej (kino Kreska, 23-26.09), Wejherowa (Centrum Kultury, 24-25.09), Mikołowa (Miejski Dom Kultury, 24-25.09), a w kolejnych jesiennych tygodniach do Katowic, Bolesławca, Gdańska, Rybnika, Lublina, Tarnowa, Wołomina, Łodzi i Kielc. W październiku i listopadzie planowane są także seanse PKMW w kinie Praha i kinie Kultura w Warszawie. Szczegółowe informacje o pokazach znaleźć można na stronie www.pkmw.pl 

21. edycja Polskiego Kina Młodego Widza realizowana jest przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich i współfinansowana jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Partnerem PKMW jest Zespół Edukatorów Filmowych, a honorowy na projektem objęli UNICEF Polska oraz Rzecznik Praw Dziecka. Patronami medialnymi projektu są TVP VOD, Filmweb, Magazyn Filmowy SFP, miesięcznik KINO, Filmoterapia oraz Jacek Cygan (TVTok). 

Informacja sponsorowana

Najnowsze Newsy

VOD Filmy

Leighton Meester zostanie bodyguardką w filmie Netfliksa?

Filmy

Gwiazda Lanthimosa w nowym filmie twórcy "Sukcesji"?

Filmy

"Tropiciele mogił" wracają. Twórcy oryginału pracują nad rebootem

Filmy

Filmweb poleca: "Sirât"

Filmy

Recenzujemy "Jedną bitwę po drugiej". DiCaprio w filmie roku?

Inne Seriale Telewizja

Jimmy Kimmel zawieszony. Jak reaguje Hollywood?

20 komentarzy
Filmy

Luca Guadagnino wyreżyseruje "Mój chłopak się żeni 2"?

1 komentarz