W Warszawie wystartowało Polskie Kino Młodego Widza. Pora na Gdynię!

12 września w Warszawie wystartowała 21. edycja Polskiego Kina Młodego Widza. Ogólnopolska inicjatywa Stowarzyszenia Filmowców Polskich w ciągu najbliższych trzech miesięcy odwiedzi 18 miast – od Wejherowa po Bielsko-Białą. W ostatnim tygodniu września pod szyldem Gdynia Dzieciom zagości na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
Choć końcówka tegorocznego lata nie rozpieszcza już słońcem i piękną pogodą, 12 września – jakby na zamówienie organizatorów – chmury rozstąpiły się na jeden dzień, by nastoletni uczestnicy gry miejskiej "W roli głównej: Warszawa" oraz spaceru "Filmowa Warszawa" mogli bez obaw o zmoknięcie wziąć udział w odkrywaniu filmowej historii stolicy Polski odwiedzając miejsca, w których powstawały zdjęcia do najgłośniejszych polskich produkcji i wykonując zadania odnoszące się do historii miasta oraz konkretnych scen z filmów. Sekrety filmowej Warszawy młodzi miłośnicy kina odkrywali dzięki licencjonowanej przewodniczce Klaudii Mróz, trenerce edukacji w przestrzeni, założycielce Firmy Idzie.my.
To dopiero początek 21. edycji Polskiego Kina Młodego Widza, która teraz przenosi się do innych miast w Polsce, w tym Gdyni, gdzie już 22 września startuje 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, a wraz z nim, organizowana przez SFP wspólnie z Pomorską Fundacja Filmową, Gdynia Dzieciom stanowiąca festiwalową odsłonę PKMW.
Tegoroczną Gdynię w poniedziałkowy poranek 22 września zainauguruje w Teatrze Muzycznym przedpremierowy pokaz filmu "Skarbek i tajemnica magicznego sreberka
" Tomasza Jurkiewicza
. To pełna humoru, magii i przygód opowieść o odwadze, sile wyobraźni i rodzinnych więziach. Bohater filmu 10-letni Janek musi uratować swoją siostrę z rąk demonicznego Utopca. Film przenosi widzów do świata śląskich legend, gdzie na ekranie ożywają także Beboki i Skarbki – postacie zakorzenione w lokalnym folklorze. Seans organizowany z napisami dla niesłyszących oraz tłumaczeniem na język migowy. W uroczystej inauguracji wezmą udział Prezes SFP Grzegorz Łoszewski oraz Dyrektor Artystyczna FPFF w Gdyni Joanna Łapińska, zaś gośćmi pokazu będą reżyser i współscenarzysta Tomasz Jurkiewicz
, współscenarzysta Piotr Janusz
, autor zdjęć Maciej Długaj
, grający główną rolę Piotr Musianek
, producentki Małgorzata Domin
i Dominika Mandla
oraz pomysłodawczyni Barbara Domin.
Także pierwszego dnia festiwalu (godz. 13.00) zaprezentowany zostanie obraz "O psie, który jeździł koleją 2
" Magdaleny Nieć
– kontynuacja uwielbianej przez najmłodszych opowieści o perypetiach Zuzi i Antka oraz ich sympatycznego czworonoga Lampo. A z festiwalową publicznością spotkają się reżyserka i współscenarzystka Magdalena Nieć
, współscenarzystka Mojca Tirš
oraz ekranowi Zuzia i Antek czyli Liliana Zajbert
i Maksymilian Zieliński
.
Kolejne projekcje sekcji Gdynia Dzieciom odbywać się od wtorku do piątku w Konsulacie Kultury przy ul. Jana z Kolna 25. W bogatym programie nie zabraknie animacji dla najmłodszych – zarówno tych najnowszych, jak i kultowych klasyków w rodzaju "Przygód Misia Uszatka
" czy "Plastusiowego Pamiętnika
", jak i filmów fabularnych i dokumentalnych dla nastoletniej widowni.
Z uczestnikami Gdyni Dzieciom spotykać się będą edukatorzy, animatorzy kultury, jak i twórcy, w tym ekipy "Dziadku, wiejemy!
" w reż. Olgi Chajdas
, "Oskar, Patka i Złoto Bałtyku
" Magdaleny Nieć
i Mariusza Paleja
czy autorzy, pokazywanych w związku z Rokiem Władysława Reymonta "Chłopów
" w reż. DK i Hugh Welchmanów
. A utalentowany pianista Marcin Wieczorek odkryje przed widzami dokumentu "Pianoforte
" Jakuba Piątka
tajemnice Konkursu Chopinowskiego.
W Gdyni obecni będą także Ambasadorzy tegorocznej edycji Polskiego Kina Młodego Widza – doskonale znani zarówno dziecięcej, jak i dorosłej widowni aktorzy Agnieszka Grochowska i Sebastian Stankiewicz.
A jeśli tylko pogoda nie popsuje szyków, to uczestnicy Gdynia Dzieciom wezmą również udział w spacerach filmowych pod hasłem "Kamera na Gdynię! Filmowa wyprawa do śródmieścia Gdyni".
21. edycja Polskiego Kina Młodego Widza poza Warszawą zdążyła już zagościć w kinie Wisła w Tarnobrzegu, a równolegle z pokazami w Gdyni zawita także do Elbląga (kino Światowid, 22-26.09), Połczyna Zdroju (Centrum Kultury, 22.09), Lęborka (Centrum Kultury Fregata, 22-25.09), Bielsko-Białej (kino Kreska, 23-26.09), Wejherowa (Centrum Kultury, 24-25.09), Mikołowa (Miejski Dom Kultury, 24-25.09), a w kolejnych jesiennych tygodniach do Katowic, Bolesławca, Gdańska, Rybnika, Lublina, Tarnowa, Wołomina, Łodzi i Kielc. W październiku i listopadzie planowane są także seanse PKMW w kinie Praha i kinie Kultura w Warszawie. Szczegółowe informacje o pokazach znaleźć można na stronie www.pkmw.pl
21. edycja Polskiego Kina Młodego Widza realizowana jest przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich i współfinansowana jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Partnerem PKMW jest Zespół Edukatorów Filmowych, a honorowy na projektem objęli UNICEF Polska oraz Rzecznik Praw Dziecka. Patronami medialnymi projektu są TVP VOD, Filmweb, Magazyn Filmowy SFP, miesięcznik KINO, Filmoterapia oraz Jacek Cygan (TVTok).
Informacja sponsorowana