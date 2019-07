WIDEO: Chris Evans rusza na ratunek uchodźcom

3 2 1



Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun filmu sensacyjnegoz gwiazdą uniwersum Marvela Chrisem Evansem w roli głównej.Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami utwóropowiada niewiarygodną historię międzynarodowej grupy agentów specjalnych i odważnych Etiopczyków, którzy we wczesnych latach 80. wykorzystali opuszczony pustynny resort w Sudanie jako przykrywkę do przemycenia tysięcy uchodźców do Izraela. Misją dowodzą charyzmatyczny Ari Levinson ( Chris Evans ) oraz nieustraszony Kabede Bimro ( Michael Kenneth Williams ).Premiera filmu 31 lipca.