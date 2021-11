WIDEO: Gwiazdy komedii "To musi być miłość" opowiadają o filmie

Od wczoraj w kinach w całej Polsce możecie oglądać komedię " To musi być miłość ". W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się m. in. Małgorzata Kożuchowska Jan Englert . Zobaczcie materiał wideo, w którym o filmie opowiadają jego gwiazdy:Akcja filmu rozgrywa się w magicznym czasie między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. Miłosne zawirowania sprowadzają trzy siostry do nastrojowego Sopotu, gdzie w ramach rodzinnych obrad muszą zdecydować, co dalej z ich życiem romantycznym. Choć pobyt rozpoczynają na kanapie w stylu Bridget Jones, muszą szybko ustalić plan działania, bo ich faceci właśnie przyjechali do miasta błagać o litość. Jednak, aby odzyskać zaufanie sióstr, będą musieli odpokutować swoje grzeszki i ponownie zdobyć ich serca. Czy im się to uda?– tak o " To musi być miłość " mówi Małgorzata Kożuchowska To musi być miłość " już w kinach.