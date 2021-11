Agnieszka Pilaszewska: faceci są dziś z Wenus, a kobiety z Marsa

Agnieszka Pilaszewska

Co sprawia, że " To musi być miłość " nie jest typową komedią romantyczną? Czy w filmie znalazły się żarty pod adresem Kuby Wojewódzkiego Blanki Lipińskiej ? Dlaczego współcześni mężczyźni są z Wenus, a kobiety z Marsa? Odpowiedzi szukajcie w nowym odcinku podcastu "Musimy porozmawiać o kinie". Na rozmowę ze scenarzystką i aktorką Agnieszką Pilaszewską zaprasza Łukasz Muszyński.Podcastu możecie słuchać również na Spotify Agnieszka Pilaszewska zdobyła olbrzymią popularność pod koniec lat 90., grając jedną z głównych ról w klasycznym sitcomie " Miodowe lata ". Na początku ubiegłej dekady artystka odniosła kolejny sukces - serial " Przepis na życie ", którego była pomysłodawczynią i scenarzystką, przez pięć sezonów cieszył się niesłabnącym zainteresowaniem wśród widzów. " To musi być miłość " to pierwszy pełnometrażowy film w scenariopisarskiej karierze Pilaszewskiej Kto powiedział, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach? Trzy siostry są przyjaciółkami od serca, które trzymają się razem na dobre i za złe, niezależnie od wybryków swoich facetów. Gdy ich matka postanawia uciec z miasta i w samotności przemyśleć jeszcze raz decyzję o ślubie, niespodziewanie dołączają do niej córki. Choć pobyt rozpoczynają na kanapie w stylu Bridget Jones, w ramach rodzinnych obrad muszą zdecydować co dalej, bo każda z kobiet przechodzi teraz własne, miłosne zawirowania. Czy ich faceci w swojej totalnej niezdarności znajdą sposób, żeby odzyskać serca sióstr?W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Małgorzata Kożuchowska