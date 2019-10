WIDEO: Gwiazdy polskiego internetu w "#Jestem M. Misfit"

3 2 1



Już 8 listopada w kinach premiera filmu, w którym główne role zagrali znani polscy Youtuberzy. Ale to nie wszystko, bo na ekranie zobaczymy też gwiazdy kina, sportu, kabaretu i muzyki.Do sieci trafił właśnie pierwszy teaser. Wy znajdziecie go poniżej:Życie Julii ( Sylwia Lipka ) jest cudowne. Mieszka w Stanach Zjednoczonych, chodzi do świetnej szkoły, śpiewa i prowadzi popularny kanał w sieci. Po prostu "american dream". Pewnego dnia, kiedy jej rodzice zdecydują się na powrót do Polski, wszystko się zmieni. Julia będzie musiała odnaleźć się w nowej szkole – Liceum Milenijnym rządzonym przez EKIPY: sportowców, nerdów, vlogerów, muzyków, fanek pięknego looku i VIP, której przewodzi zadufana Wiktoria. Razem z Magentą, szkolną outsiderką, i Kubą, niespełnionym muzykiem, stworzą paczkę wykluczonych.Niedługo w szkole odbędzie się coroczny konkurs muzyczny, w którym do wygrania będzie stypendium i wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Julia nie może przegapić takiej okazji. Czy Julia będzie w stanie pokonać Wiktorię ( Adrianna Kępka ), królową popularności? Czy Julię i Kubę ( Mateusz Ciawłowski ) połączy coś więcej niż tylko szkolna przyjaźń?