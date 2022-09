WIDEO: Niespodzianka! Mia Goth powraca w sequelu slashera "X"

Co wiemy o "MaXXXine"?

Teaser filmu "MaXXXine"

Wiosną do kin wszedł horror " X ". W najbliższy piątek w Ameryce pojawi się " Pearl ". A tymczasem dziś Ti West ogłosił, że nadchodzi " MaXXXine ". Co te filmy mają ze sobą wspólnego? Otóż wszystkie stanowią część tego samego cyklu. I w każdym z nich w głównej roli wystąpiła Mia Goth Jak zapewne pamiętacie, akcja " X " rozgrywała się w latach 70. Na teksańską prowincję przybywa ekipa filmowa, by nakręcić tam film pornograficzny. Jednak para staruszków, których posiadłość wynajęli, nie jest tak nieszkodliwa, jak się początkowo wydaje. Mia Goth pojawiła się w nim w podwójne roli: Maxine (gwiazdy porno) i Pearl (staruszki, właścicielki posiadłości).Wchodząca w piątek do amerykańskich kin " Pearl " jest prequelem. Jak łatwo się domyślić, poznamy w nim młodość bohaterki, którą znamy jako zniedołężnieją morderczą babcię. Akcja filmu rozgrywać się będzie na rodzinnej farmie Pearl w 1918 roku.O filmie " MaXXXine " na razie niewiele wiadomo. Jak zdradza tytuł, jego bohaterką będzie ponownie Maxine. A jak można domyśleć się z pierwszego teasera, który dziś się pojawił, akcja filmu rozgrywać się będzie w Los Angeles w latach 80. Zapewne dowiemy się z niego, czy Maxine zdobyła sławę, o której zawsze marzyła.