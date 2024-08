To już jest koniec. Ti West nie zrealizuje kontynuacji "MaXXXine"

Ti West kończy z franczyzą "X"

Podczas niedawnego AMA (ang. Ask Me Anything - formuła, w której internauci mogą zadawać dowolne pytania gwiazdom) Ti West położył kres swojemu pierwotnemu planowi rozszerzenia trylogii " X " o kolejne części. Idea zakładała dalszą produkcję filmów z Mią Goth , sięgając po następne horrorowe konwencje i estetyki. Krytyczny odbiór ostatniej odsłony, " MaXXXine ", zmiana koncepcji reżysera, bądź decyzja studia zablokowała jednak ten pomysł.Jeszcze w maju, na miesiąc przed premierą " MaXXXine ", Ti West kilkukrotnie zaznaczył, że nie chciałby porzucać swojej franczyzy na tym etapie. Podjęta decyzja, choć rozczarowująca dla fanów serii, może wyjść reżyserowi na dobre. Twórca skrywający ogromny potencjał i kinofilskie rozumienie gatunku ma w końcu możliwość na rozwinięcie skrzydeł i spróbowanie się w autorskim, osobnym projekcie.Zdania te podzielają nie tylko krytycy, dziennikarze i widzowie, ale i inni filmowi twórcy. Jakiś czas temu sam Paul Schrader , scenarzysta " Taksówkarza " czy " Wściekłego byka " podzielił się spostrzeżeniami na temat twórczości Westa . Powiedział wówczas, że pomimo talentu i pomysłowości reżysera, filmowiec samodzielnie ograniczył swoją kreatywność, realizując podgatunek. Schrader odnosił się rzecz jasna do B-klasowego charakteru produkcji Westa , w których drzemie jednak większa intelektualna ambicja. Najwyższy czas, by w końcu ją zrealizował.