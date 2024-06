Na co do kina? Top 5 premier lipca 2024

Na co do kina? Top 5 premier lipca

O czym opowiada "MaXXXine"?

O czym opowiada "Kod zła"?

O czym opowiada "Mars Express"?

O czym opowiada "Twisters"?

O czym opowiada "Deadpool & Wolverine"?

W lipcu nie zabraknie filmowych emocji. Na ekrany polskich kin wchodzi m.in. wyczekiwane przez nas filmy Ti Westa Oza Perkinsa , czyli " MaXXXine " i " Kod zła ", oraz utrzymana w tech-noirowej konwencji animacja " Mars Express ". Ewelina Leszczyńska wybrała dla Was pięć najciekawszych premier. Co znalazło się na jej liście? Sprawdźcie!Do Hollywood lat 80. przyjeżdża gwiazda filmów dla dorosłych, Maxine Minx. Maxine marzy, że w końcu uda się jej osiągnąć wielki sukces w Los Angeles. Ale w mieście tajemniczy morderca prześladuje gwiazdy Hollywood. Jego przestępstwa grożą ujawnieniem złowrogiej przeszłości Maxine.Lee Harker, utalentowana nowa agentka FBI dostaje przydział do nierozwiązanej sprawy seryjnego mordercy. Śledztwo komplikuje się, kiedy na jaw wychodzą okultystyczne dowody, a Harker uświadamia sobie, że jest osobiście powiązana z bezwzględnym zabójcą, i musi działać szybko, żeby zapobiec morderstwu kolejnej rodziny.Mars. Dwoje prywatnych detektywów prowadzi śledztwo w sprawie zniknięcia młodej kobiety. Z jakiego powodu Jun Chow, 18-letnia studentka cybernetyki, jest ścigana przez policję i morderców? Aline Ruby i jej partner Carlos Rivera, który został uratowany w androidzie po jego śmierci 5 lat temu, ścigają się z czasem, aby jako pierwsi znaleźć najbardziej poszukiwaną dziewczynę na Marsie.Kate Cooper ( Daisy Edgar-Jones ), była łowczyni burz, jest prześladowana przez wspomnienia z niszczącym tornadem na studiach. Obecnie bada schematy burz na monitorach, bezpieczna w Nowym Jorku. Zostaje jednak ściągnięta z powrotem na otwarte równiny przez przyjaciela, Javiego, w celu przetestowania nowego, przełomowego systemu wykrywania burz. Tam spotyka Tylera Owensa ( Glen Powell ), czarującego i brawurowego bohatera mediów społecznościowych, z jego chełpliwą ekipą. Nagrywają i zamieszczają w sieci filmy z burzami – im bardziej niebezpieczne, tym lepiej. W miarę nasilania się sezonu burzowego dochodzi do przerażających, nigdy wcześniej niewidzianych zjawisk. Kate, Tyler i ich rywalizujące zespoły, znajdując się bezpośrednio na drodze wielu systemów burzowych, zbiegających się w środkowej Oklahomie, są zmuszeni do walki o życie. Deadpool & Wolverine " jest pierwszym filmem o Deadpoolu nakręconym po przejęciu studia 20th Century Fox przez Disneya. Fanów, którzy obawiają się, że przejście do uniwersum Marvela oznacza "Deadpoola" z kategorią PG-13, uspokoił swego czasu Kevin Feige. Szef Marvel Studios zapewnił, że trójka zachowa kategorię R.