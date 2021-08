WIDEO: Odkryj tajemnice kostiumów bohaterów "Domu z papieru"

3 września na platformie Netflix zadebiutują nowe odcinki megapopularnego serialu " Dom z papieru ". Zobaczcie wideo, w którym odtwórcy głównych ról opowiadają o kultowych czerwonych kombinezonach będących ich znakiem rozpoznawczym.Czerwony kombinezon pojawił się już w pierwszym scenariuszu serialu.- powiedział Alex Pina , producent i główny scenarzysta serialu "Dom z papieru". Twórcy podjęli decyzję, aby podkreślać kolor czerwony i ograniczyć inne kolory podstawowe wykorzystywane na planie. To był powód, dla którego zdecydowaliśmy, że wszyscy nasi złodzieje i zakładnicy powinni mieć na sobie pewien kostium, tak aby czerwony kombinezon stał się kluczowym wizualnym elementem serii - podkreśla reżyser, Jesús Colmenar.W trakcie kręcenia wszystkich pięciu sezonów wykorzystano ponad 600 czerwonych kombinezonów, jednak mimo, że są one jednakowe, to kostiumy z serialu Dom z Papieru wcale nie są nudne.powiedział Carlos Diez , odpowiedzialny za zaprojektowanie strojów w serialu.