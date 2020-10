"Dom z papieru" teraz znajdziecie... w księgarniach!

Fanów jednej z najbardziej popularnych produkcji Netflixa czeka niemała niespodzianka! Na rynku właśnie pojawiło się polskie wydanie książki Ivana Tapii opartej na popularnym serialu Netflixa "Dom z papieru". Oficjalnie na księgarskie półki książka "Dom z papieru. Escape book: Dziennik Profesora" trafiła w minioną środę - 14 października.

O czym jest książka?

Miłośnicy serialu na całym świecie w napięciu czekają na kolejny sezon Domu z papieru. Dla polskich fanów La Bandy mamy coś na osłodę czekania – na rynek właśnie trafiła książka Dom z papieru. Escape book oparta na słynnej produkcji Netlixa.Sergio Marquina, lepiej znany jako Profesor – mózg największego napadu w dziejach Hiszpanii, jako chłopiec spędził wiele miesięcy w szpitalu Świętego Jana Bożego w San Sebastián. Tam poznał Jera Lamarkę, z którym połączyła go przyjaźń.Gdy Jero przeżywał ciężkie chwile, Sergio, który już wtedy wyróżniał się błyskotliwym intelektem, wymyślał gry, by zająć umysł przyjaciela. Czasem z kolei oczy Sergia zasnuwała mgła – a wtedy Jero pokazywał mu, jak składać figurki origami.Minął już jakiś czas od napadu na Mennicę Narodową. Dzisiaj, kiedy Jero kończy sprzątać warsztat motocyklowy, który musi zamknąć, nieoczekiwanie otrzymuje przesyłkę. W środku znajduje list bez podpisu, notes, zamkniętą na kłódkę blaszaną puszkę, zdjęcie maski Dalego i czerwonego ptaszka z papieru.Jero nie ma wątpliwości. Gdzieś tam Sergio schował dla niego część łupu, jego nową szansę. Musi tylko odczytać ślady, które do niego prowadzą.Jak zapewne się domyślacie "Dziennik Profesora" to nie jest zwyczajna książka. Rozdziały książki zostały umieszczone w niewłaściwej kolejności. Aby się dowiedzieć, na której stronie kontynuować lekturę, trzeba rozwiązać zagadki Profesora, a następne odpowiedź przekształcić w liczbę za pomocą szyfru, który znajdziemy w książce. Każdą zagadkę można rozwikłać na jeden lub kilka sposobów, które odkryjecie podczas lektury.Co jeśli macie problem z rozwiązaniem łamigłówki? Wystarczy sięgnąć do wskazówek i podpowiedzi, które znajdziecie pod koniec książki. Sami decydujecie, czy chcecie skorzystać z jednej wskazówki, ze wszystkich czy z żadnej. Sami ustalacie poziom trudności. Jedno jest pewne: emocje i dobra zabawa gwarantowana. Zadbał o to sam Profesor.Książkę "Dom z papieru. Escape book: Dziennik Profesora" znajdziecie w dobrych księgarniach stacjonarnych i internetowych.