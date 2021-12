"Dom z papieru": Zobacz, kto wygra sztabkę złota!

1. BARTOSZ JASIŃSKI, PSEUDONIM: KRAKÓW



2. KAMILA KOCZUR, PSEUDONIM: BIELSKO BIAŁA



3. WIKTORIA SKRZYPCZAK, PSEUDONIM: ŚMIGIEL



4. TOMASZ GIEFERT, PSEUDONIM: KROSNO



5. KONRAD WĄSIKIEWICZ, PSEUDONIM: WARSZAWA



6. HANNA MARCINIAK, PSEUDONIM OSTRÓW WIELKOPOLSKI



Już od 3 grudnia na Netflix będzie dostępna druga część 5., finałowego, sezonu " Domu z papieru ". Tymczasem dobiegają końca także Poszukiwania Największego Fana "Domu z papieru" w Polsce. Spośród 23 tysięcy chętnych została finałowa 6. Kto z nich okaże się Największym Fanem? Zobacz dziś o 20:00 na kanale Netflix Polska na YouTubie Dla przypomnienia: gdy we wrześniu Profesor we własnej osobie ogłosił konkurs z nagrodą główną w postaci kilogramowej sztabki złota, fani " Domu z papieru " mogli wziąć udział, rozwiązując quiz wiedzy na stronie www.najwiekszyfan.pl . Do Profesora spłynęły wtedy aż 23 523 poprawne zgłoszenia, w tym pierwszych 1000 już po 52 minutach. Nie było łatwo, bo tylko 1 693 osoby zdobyły minimum 85% punktów w tym teście. W kolejnym etapie fani musieli przygotować materiał wideo, a w następnym 6 szczęśliwców, którym udało się zrobić największe wrażenie na Profesorze... poleciało do Paryża, aby wziąć udział w ostatecznym teście na miarę złota!W atmosferze niepewności, napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji fani znaleźli się w środku wydarzeń i wzięli udział w szeregu konkurencji, nie tylko związanych z rywalizacją. Finaliści, ubrani w czerwone kombinezony, musieli udowodnić, że nikt nie zna losów Profesora i jego bandy lepiej od nich w zadaniach inspirowanych serialem. Czekała na nich nie lada niespodzianka: nad całym finałem swój nadzór mieli Berlin, Helsinki i Arturito we własnych osobach!"Zmagania o tytuł Największego Fana "Domu z papieru" w Polsce będzie można zobaczyć już dziś, w środę 1 grudnia o godzinie 20:00 podczas ogólnodostępnej premiery na kanale Netflix Polska na YouTubie! Link do transmisji znajdziecie TUTAJ Całe wydarzenie to podziękowanie i docenienie tych, którzy śledzą największy napad w historii od jego premiery na Netflix. Prawdziwy Fan Domu z papieru to część wielotysięcznej społeczności, która analizuje, dyskutuje i czeka na kolejne materiały o losach swoich ulubionych bohaterów oraz aktorów i twórców poza ekranem.Poznajcie biogramy 6 śmiałków, którzy dziś powalczą o sztabkę złota i miano Największego Fana " Domu z papieru " w Polsce!Kraków, 28 lat.Na co dzień zajmuje się grafiką komputerową.Jego pasją jest śledzenie kariery aktorskiej Zaca Efrona od czasów High School Musical i behawioryzm mopsów.Ulubioną postacią z serialu jest Nairobi - lubi ją za poczucie humoru, umiejętność rozładowywania napiętej atmosfery i wdzięk.Dlaczego uważasz, że jesteś największym fanem "Domu z papieru"?"Od małego moim wymarzonym zawodem był fałszerz dzieł sztuki i złodziej - taki jak Night Fox z filmu "Ocean's Twelve". Jednak, jak dorosłem, życie nauczyło mnie, że urząd skarbowy jest jak kasyno - zawsze wygrywa. Trzeba grać fair. dlatego podczas oglądania La Casa de Papel czuję się znowu jak dziecko".Bielsko-Biała, 27 lat.Na co dzień pracuje w dziale e-commerce w firmie zajmującej się sprzedażą odzieży i sprzętu sportowego. Obecnie jednak jestem na urlopie macierzyńskim.Jej pasją jest jest historia, w szczególności historia carskiej Rosji oraz okres drugiej wojny światowej i PRL. Jest również wielbicielką kryminałów Agathy Christie. W wolnych chwilach zdarza jej się szydełkować.Ulubioną postacią z serialu jest Nairobi. Uważa, że obie są opiekuńcze, troszczą się o bliskich. Ta bohaterka ma wielkie i dobre serce, jest gotowa do wielu poświęceń i wyrzeczeń. Zawsze działa dla dobra grupy. Ceni sobie u ludzi te cechy.Dlaczego uważasz, że jesteś największym fanem "Domu z papieru"?"Utożsamiam się po trochu z każdym z bohaterów serialu. Jestem wrażliwa jak Helsinki, zadziorna jak Tokio, opiekuńcza jak Nairobi, wesoła jak Denver, odpowiedzialna jak Moskwa, rozważna jak Profesor, czasem lekkomyślna jak Rio, ale zawsze kochająca jak Berlin."Śmigiel, 21 lat.Na co dzień studiuje oceanografię.Jej pasją jest freestyle slalom na rolkach, czytanie książek, tenis stołowy oraz układanie puzzli.Ulubioną postacią z serialu jest Tokio.Dlaczego uważasz, że jesteś największym fanem "Domu z papieru"?"Jestem największym fanem Domu z papieru, ponieważ utożsamiam się z niektórymi bohaterami. Ich podejście do życia wpłynęło na to, że potrafię spojrzeć na wiele rzeczy z innej perspektywy. Jak powiedziała Tokio "Mamy wiele żyć do przeżycia" i tym staram się kierować".Kraków, 30 lat.Na co dzień pracuje jako architekt. Głównie działa w dziale kreatywnym wymyślając koncepcje budynków użyteczności publicznej.Jego pasjami są gry planszowe oraz scena komediowa. Z żoną Kingą mają pokaźną kolekcję planszówek, która zajmuje honorowe miejsce na regale. Dodatkowo od 9 lat współtworzy zespół stand-upu i improwizacji scenicznych.Ulubioną postacią z serialu jest el Profesor. Lubi rozwiązywać problemy i układać zagadki. Jest czujnym obserwatorem i chce kontrolować sytuację. Jest troskliwy, romantyczny i oddany swoim przyjaciołom. Te cechy podziwiam i staram się je w sobie rozwijać.Dlaczego uważasz, że jesteś największym fanem "Domu z papieru"?"Od czasu pierwszego odcinka "la Casa..." piłem wytrawne wino w Berlinie, zapuściłem brodę w Oslo i ogoliłem głowę w Helsinkach, negocjowałem lepszy pokój w hotelu w Lizbonie i dałem się porwać uberowi w Sztokholmie. Potrzebuję przetopić chociaż jedną sztabkę złota, żeby mieć nowe wspomnienia z odległych Tokio, Denver, Rio, Nairobi i Bogoty. Zrobię to za wszelką cenę."Warszawa, 32 lata.Na co dzień pracuje w finansach.Jego największą pasją jest rodzina, z którą spędza aktywnie czas i przeżywa cudowne przygody.W podróżach szuka unikalnych doznań, jak noc w domku na drzewie pośrodku Amazonii, czy wyścigi psich zaprzęgów na Spitsbergenie. Dziś jego największą pasją jest rodzina, z którą spędza aktywnie czas.Ulubionymi postaciami z serialu są Denver i Bogota. Denver, bo lubi działać zamiast dywagować o wszystkich możliwych scenariuszach. Bogota, bo jak się za coś weźmie, to robi to porządnie i można na nim polegać.Dlaczego uważasz, że jesteś największym fanem "Domu z papieru"?"Codziennie siadając do mojego biurka staję się coraz mniej finansistą a coraz bardziej, członkiem la bandy - Warsaw w czerwonym kapturze. Pozwalam sobie marzyć niczym Rio o zwrotach akcji wyrywających mnie z mojego korporacyjnego obrotowego fotela. Do tego czasu pozostają mi emocje po pracy, jakich dostarcza mi każdy nowy odcinek. Maska Salvadora czeka w szafie."Ostrów Wielkopolski, 20 lat.Na co dzień studiuje cyberbezpieczeństwo na Politechnice Wrocławskiej oraz gra w koszykówkę.Jej pasje to przede wszystkim koszykówka, kryminały zarówno książka jak i film, uwielbiam escape roomy oraz od niedawna teatr.Ulubioną postacią z serialu jest Palermo. Uważa, że jest jedną z najlepiej napisanych, skomplikowanych postaci serialowych, jednak bardziej utożsamia się z Nairobi.Dlaczego uważasz, że jesteś największym fanem "Domu z papieru"?"Oglądając Dom z papieru zdecydowałam rzucić dotychczasowe studia i zacząć kierunek cyberbezpieczeństwo. Moją motywację potwierdzają notatki z całego serialu - to największe dowody."