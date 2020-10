WIDEO: Pierwszy teaser serialu od reżysera "Moonlight"

W sieci pojawił się pierwszy teaser serialu " The Underground Railroad ", który w całości wyreżyserował Barry Jenkins (" Moonlight ", " Gdyby ulica Beale umiała mówić ").Serial jest oparty na nagrodzonej Pulitzerem (miesiąc po wykupieniu praw do adaptacji przez Amazon) książce Colsona Whiteheada. To rozegrana na styku powieści historycznej oraz baśni opowieść o mitycznej podziemnej kolei, którą w alternatywnej wersji Ameryki przewożeni są niewolnicy. Główną bohaterką jest pochodząca z Afryki Cora, dorastająca dziewczyna, która pracuje na plantacji bawełny w Georgii. Wraz ze swoim przyjacielem, Cesarem, obmyśla ona plan śmiałej ucieczki. The Underground Railroad " składa się z 11 odcinków. Całość powstała dla platformy Amazonu. Premiera planowana jest na przyszły rok.