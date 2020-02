WIDEO: Zobaczcie zwiastun nowego filmu Agnieszki Holland

3 2 1



W sieci pojawił się zwiastun nowego filmu Agnieszki Holland . Klip znajdziecie poniżej:Bohaterem filmu jest Jan Mikolášek (1887-1973). Był on słynnym uzdrowicielem. Jego nazwisko znano w całej Europie. Konsultował się z nim nawet angielski król Jerzy VI. Jego najsłynniejszym pacjentem był Antonín Zápotocký, premier Czechosłowacji w latach 1948-1953, a od 1953 roku do swojej śmierci w 1957 prezydent. Dzięki jego działaniom nie trzeba był Zápotocký'emu amputować kończyny. To zapewniło mu ochronę, która skończyła się wraz ze śmiercią prezydenta. Zorganizowany proces pozbawił go majątku i praw obywatelskich.Film będzie miał swoją premierę na festiwalu w Berlinie.