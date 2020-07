Polska premiera "Szarlatana" Agnieszki Holland we Wrocławiu

31 lipca o godz. 20:00

Nowe Horyzonty tournée | 25 lipca i 1 sierpnia

Lato we Wrocławiu bez Festiwalu Nowe Horyzonty to zjawisko co najmniej egzotyczne. Nieprzerwanie od 2006 roku, na przełomie lipca i sierpnia, stolica Dolnego Śląska stawała się stolicą kina, gdzie premierowo pokazywano najważniejsze przeboje ze światowych festiwali oraz najnowsze dzieła filmowych mistrzyń i mistrzów. W tym roku Nowe Horyzonty zostały przeniesione na listopad, tworząc tym samym festiwalową lukę w pierwotnym terminie. Wspólnie z Gutek Film – wieloletnim partnerem NH – przygotowaliśmy jednak specjalne wydarzenie dla nowohoryzontowych widzów.zapraszamy do Kina Nowe Horyzonty na polską premierę nowego filmu Agnieszki Holland Najważniejsza polska reżyserka i zarazem jedna z najwybitniejszych autorek światowego kina powraca opartym na faktach, zrealizowanym z rozmachem " Szarlatanem ". Debiutujący na tegorocznym Berlinale, gdzie uznano go za jeden z najlepszych tytułów festiwalu, film Agnieszki Holland to znakomita, nieszablonowa i niesłychanie zmysłowa opowieść o mężczyźnie, który zapragnął okiełznać naturę. Twórczyni nominowanych do Oscara " W ciemności " i " Europy, Europy ", a także " Obywatela Jonesa " i " Pokotu ", gromadzi tu najważniejsze wątki swojej twórczości: bierze na warsztat postać geniusza, obserwuje relacje człowieka z przyrodą, przygląda się wierze, która czyni cuda i po raz kolejny jest naszą przewodniczką po paradoksach XX wieku. A kreśląc zaskakującą love story, przypomina, jak łatwo miłość może zmienić się we własne przeciwieństwo. (Pełny opis filmu jest dostępny TUTAJ ).Bilety na premierę " Szarlatana " można kupić na stronie KNH oraz w kasach kina.NH tournée to jeszcze jedna okazja, aby wypełnić nowohoryzontową lukę i poczuć festiwalową atmosferę jeszcze przed listopadem. 25 lipca i 1 sierpnia (soboty) zapraszamy do Kina Nowe Horyzonty na specjalne pokazy trzech festiwalowych hitów.W programie tournée znajdą się tytuły znakomicie wpisujące się w ideę festiwalu i oddające jego niepodrabialną energię: " Przynęta ", reż. Mark Jenkin – zwycięzca 19. edycji Nowych Horyzontów, " Ema ", reż. Pablo Larraín – nowe dzieło mistrza chilijskiego kina, z Gaelem Garcíą Bernalem w jednej z głównych ról, oraz " Liberté ", reż. Albert Serra – najbardziej ekscentryczna propozycja ostatniej odsłony NH.Bilety na NH tournée dostępne są na stronie KNH i w kasach kina.