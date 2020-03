Weź udział w 4. edycji konkursu #euFilmContest i pojedź do Cannes

3 2 1



Kochasz europejskie kino? Marzysz o udziale w Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes? Spełnij swoje marzenia i zajrzyj za kulisy jednej z największych imprez filmowych w Europie! Poczuj tę atmosferę na własnej skórze! Sprawdź swoją wiedzę o europejskich filmach w quizie organizowanym przez program Kreatywna Europa i wygraj wyjazd do Cannes! #euFilmContest to konkurs skierowany do wszystkich miłośników europejskiej kinematografii, w którym nagrodą jest wyjazd na Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes.Wystarczy odpowiedzieć poprawnie na 20 pytań związanych z europejskimi filmami, serialami oraz przemysłem filmowym. Dziesiątka finalistów w dniach 15-17 maja 2020 roku weźmie udział w 73. edycji canneńskiego festiwalu. Na laureatów czeka weekend pełen niezapomnianych wrażeń, w tym m.in. udział w dwóch pokazach festiwalowych w ramach sekcji La Quinzaine des Realisateurs oraz Semaine de la Critique.Nie przegap swojej szansy! Wśród 30 laureatów poprzednich edycji znalazło się aż trzech uczestników z Polski.Konkurs trwa do 26 marca 2020 r.Spróbuj swoich sił na: www.wealllovestories.eu/filmcontest Pytania konkursowe dostępne również w języku polskim Konkurs #euFilmContest zainicjowany przez Komisję Europejską w 2017 roku, organizowany przez program Kreatywna Europa komponent MEDIA, ma na celu promocję unikalnej różnorodności europejskich filmów, programów telewizyjnych oraz gier wideo wśród młodego pokolenia Europejczyków. Partnerami konkursu są Europa Cinemas, CICAE, UNIC, European Film Promotion oraz European Film Academy.