Wielki powrót Krystyny Jandy! Oto zwiastun "Słodkiego końca dnia"

W styczniu w Sundance swoją premierę miał nowy film Jacka Borcucha . Grająca w nim Krystyna Janda została doceniona na festiwalu nagrodą specjalną. Czym przykuła uwagę jury międzynarodowego, przekonacie się 10 maja, kiedy film wejdzie do naszych kin.A już dziś mamy dla Was premierowo pierwszy zwiastun obrazu. Klip znajdziecie poniżej:to historia o miłości, tęsknocie i utraconych nadziejach. O lęku przed nieznanym i pasji życia. Miejscem akcji filmu jest włoska prowincja, etruskie miasto Volterra. Tu od lat mieszka Maria – polska poetka, laureatka Nagrody Nobla, autorytet moralny. Świat bohaterów zostaje wywrócony do góry nogami, gdy otrzymują szokującą wiadomość o zamachu terrorystycznym w Rzymie. Bezkompromisowość i niepoprawność polityczna Marii okazują się mieć dramatyczne konsekwencje.Maria Linde, to pierwsza główna rola Krystyny Jandy od czasu Andrzeja Wajdy . Na ekranie partnerują jej Kasia Smutniak – podkreśla Krystyna Janda Jacek Borcuch , reżyser i współautor scenariusza (razem z Szczepanem Twardochem ) dodaje: