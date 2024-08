"Vinci" wraca po 20 latach! Juliusz Machulski kręci sequel. Kogo zobaczymy na ekranie?

"Vinci 2" – zdjęcia w Krakowie. Co wiemy o fabule?

Poza tym w obsadzie cała masa gwiazd. Mamy też zdjęcia z planu.Fabuła " Vinci 2 " jest bezpośrednią kontynuacją kultowej komedii kryminalnej " Vinci " (2004). Akcja rozpoczyna się w 2024 roku. Cuma ( Robert Więckiewicz ) – ex złodziej sztuki – spędza emeryturę na andaluzyjskim wybrzeżu Hiszpanii u boku żony Hiszpanki – Carmen. Odwiedza go stary znajomy, paser Chudy ( Mirosław Haniszewski ), były współpracownik Grubego, proponując kolejny skok w Polsce. Cuma na początku odmawia, ale Carmen mobilizuje go do wyjazdu i Cuma ląduje w Krakowie.Na miejscu okazuje się, że Chudy zdążył już powierzyć skok parze złodziei z młodszego pokolenia. Cuma, odrzucony i ośmieszony przez Chudego, chce mu przeszkodzić w przygotowywanym skoku, ale najpierw musi się dowiedzieć, jakie dzieło sztuki jest stawką w tej grze. Wszystko wskazuje na to, że chodzi o obraz Rafaela z Muzeum Czartoryskich, który zaginął w czasie II wojny. Cuma odwiedza swojego dawnego przyjaciela Juliana ( Borys Szyc ), który 3 lata wcześniej został wyrzucony z policji po nieudanej akcji, w której zginęli ludzie. Obecnie pracuje jako szef ochrony w Muzeum Manggha w Krakowie. Cuma nie chce wciągać do swojej zemsty Juliana. Kiedy poznaje plany Chudego, postanawia z byłym wspólnikiem Werbusem i jego dorosłymi już dziećmi przeszkodzić Chudemu w planach. W trakcie przygotowań przybywa z USA do Krakowa komisarz Wilk ( Marcin Dorociński ), który jest teraz agentem FBI. Cuma kontynuuje przygotowania do kontrofensywy.Na ekranie: Robert Więckiewicz Krzysztof Stelmaszyk i wielu innych. Za kamerą ponownie stanął Juliusz Machulski W pierwszej części filmu z 2004 roku po kilku latach odsiadywania kary za kradzież z włamaniem Cuma wychodzi z więzienia ze względu na zły stan zdrowia. Jego wyjście zaaranżował Gruby, paser, który zleca Cumie kradzież obrazu Leonarda da Vinci "Dama z łasiczką" z Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Cuma – specjalista od kradzieży dzieł sztuki – kompletuje ekipę. Zaczyna od wizyty u byłego wspólnika Juliana – specjalisty od ładunków wybuchowych. Mimo że przyjaciel porzucił złodziejski proceder, Cuma proponuje mu udział w kradzieży. Julian ma dylemat: z jednej strony dług wdzięczności wobec przyjaciela, który nie wydał go w śledztwie, z drugiej – obawa przed powrotem do dawnego życia. Próbuje więc pogodzić wodę z ogniem. Zgadza się wziąć udział w skoku, ale jednocześnie robi wszystko, by kradzież nie doszła do skutku. Zwraca się do starego fałszerza Hagena z prośbą o wykonanie kopii "Damy z łasiczką". Ten odmawia wymawiając się wiekiem, ale poleca mu Magdę – 28-letnią studentkę konserwacji zabytków na krakowskiej ASP.