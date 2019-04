Wiemy, kiedy straszyć będzie trzecia "Obecność"

Rozpoczął się CinemaCon, czyli konferencja branży filmowej. Wczorajszy dzień minął pod znakiem prezentacji Warner Bros. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, kiedy trafi do kin. Amerykańska premiera została wyznaczona na 11 września 2020 roku.Trzecią częśćwyreżyseruje Michael Chaves . Jest to jego powrót do uniwersum Obecności. Wyreżyserował bowiem. Obraz miał swoją światową premierę w marcu na festiwalu SXSW. James Wan będzie pełnił funkcję producenta. Oczywiście w głównych rolach zobaczymy Verę Farmigę Warrenowie będą badać sprawę mężczyzny oskarżonego o morderstwo. Ten jednak twierdzi, że nie dokonał zbrodni. Zrobił to demon, który go opętał.