Oficjalnie: Sony szykuje ekranizacje "Horizon", "God of War" i "Gran Turismo"

Ekranizacje "Horizon", "God of War" i "Gran Turismo" w drodze na mały ekran



Zwiastun "Gran Turismo 7"



3 2 1 0





W prezentacji Sony dla inwestorów znalazła się informacja, która z pewnością zelektryzuje fanów gier wideo. Firma potwierdziła, że przygotowuje serialowe ekranizacje cyklów PlayStation " Horizon ", " God of War " oraz " Gran Turismo ".Telewizyjna wersja " Horizon " powstaje dla serwisu streamingowego Netflix. Akcja wydanej w 2017 roku gry rozgrywa się w postapokaliptycznym świecie, w którym gigantyczne mechaniczne stworzenia przemierzają krainy wydarte spod panowania ludzkości. Z biegiem czasu gatunek ludzki cofnął się do epoki zbieracko-łowieckiej, jego przedstawiciele żyją pośród olbrzymich lasów, masywnych łańcuchów górskich i malowniczych ruin dawnej cywilizacji, a prymat w tym świecie wiodą bezwzględne i nieokiełznane maszyny. Gracz wciela się w Aloy, wytrawną łowczynię, która musi polegać na szybkości, sprycie i zwinności, by przeżyć i ochronić swoje plemię przed maszynami dysponującymi potężną siłą i równie potężnymi rozmiarami.Jeśli chodzi o " God of War ", potwierdziły się plotki z marca, jakoby ekranizacją gry była zainteresowana platforma Prime Video. Bohaterem cyklu jest Kratos - potężny spartański wojownik zdecydowany zniszczyć boga wojny Aresa . Gracz musi pokonać najsłynniejsze mitologiczne stwory. Uzbrojony w budzące trwogę Ostrze Chaosu, dwa płonące ostrza przytwierdzone do ciała za pomocą łańcuchów, oraz w liczne podarunki od bogów, bezlitosny Kratos nie zawaha się zmieść każdego przeciwnika, który stanie mu na drodze. W 2018 roku twórcy przenieśli akcję serii z ze starożytnej Grecji do mitologii nordyckiej. Aktualnie PlayStation pracuje nad kontynuacją gry z 2018 roku. Będzie to "God of War: Ragnarok" na PS4 i PS5.W przypadku " Gran Turismo " nie znaleziono jeszcze domu dla ekranizacji. Wydawana od 1997 roku seria symulatorów wyścigowych sprzedała się do tej pory w ponad 85-milionowym nakładzie. Zasady gry są proste: gracz bierze udział w kolejnych wyścigach, a za zarobione pieniądze ulepsza swoje samochody bądź kupuje nowe.