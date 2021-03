"Horizon: Zero Dawn" i kilka indyków za darmo na PlayStation

Sony wystartowało w tym roku po raz kolejny z inicjatywą #PlayAtHome, w ramach której możemy za darmo pobierać wybrane gry z PlayStation Store. Nie potrzeba żadnej dodatkowej subskrypcji czy posiadania wykupionego PlayStation Plus - wystarczy wejść do ich cyfrowego sklepu i dodać gry do swojej kolekcji, a one zostaną z nami na zawsze.Pierwszym udostępnionym tytułem był " Ratchet & Clank (2016) ", którego jeśli jeszcze nie dodaliście, to macie czas do 1 kwietnia. 25 marca do kolekcji #PlayAtHome dołączy 9 nowych gier, a czas na ich dodanie będziecie mieli do 22 kwietnia. Trzy dni wcześniej, bo 19 kwietnia udostępnione zostanie " Horizon: Zero Dawn - Complete Edition ", z którego pobranie będziecie musieli zdążyć przed 15 maja. Pełną listę znajdziecie poniżej.1 marzec - 1 kwiecień25 marzec - 22 kwiecień Astro Bot Rescue Mission " (VR) Moss " (VR) Thumper " (VR) Paper Beast " (VR)19 kwiecień - 15 maj