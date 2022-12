Najlepsze gry 2022 roku. Top 10 gier według użytkowników Filmwebu

Jeśli chodzi o strzelanki pierwszoosobowe to ten rok zdecydowanie należał do " Call of Duty ". Wydane pod koniec października " Call of Duty Modern Warfare II " to rewelacyjna kontynuacja wydanego w 2019 roku " Modern Warfare ". Daty są tu istotne, ponieważ jest to już kolejna odsłona z serii nosząca ten sam tytuł, więc bądźcie bardzo uważni dokonując zakupów i nie pomylcie tytułów! Tegoroczna odsłona zabierze Was między innymi do Amsterdamu, który szczególnie błyszczy jeśli chodzi o aspekty graficzne – gra bowiem oferuje strumieniowanie tekstur w rozdzielczości 4K, a twórcy dla lepszego oddania lokacji korzystali z fotogrametrii. Poza rewelacyjną grafiką "Call of Duty" oferuje również masę innowacji, których nawet nie spodziewaliśmy się zobaczyć w tej serii – bardzo zasłużone miejsce na tej liście.