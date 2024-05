Będzie nowy "Więzień labiryntu"!

"Więzień labiryntu" od nowa, ale nie do końca

to ekranizacja powieści Jamesa Dashnera pod tym samym tytułem. Film powstał na fali kinowej mody na młodzieżowe dystopijne historie sf. Za kamerą stanął Wes Ball . A gwiazdą widowiska był Dylan O'Brien . Tania w realizacji produkcja okazała się niespodziewanie sporym sukcesem finansowym.Bohaterem filmu był nastoletni Thomas. Pewnego dnia budzi się uwięziony w ogromnym, stale zmieniającym się labiryncie, wśród grupy chłopców, którzy nie pamiętają świata zewnętrznego. Stawiając czoła przeszkodom i niebezpieczeństwom, czyhającym na każdym kroku, wśród których szczególnie śmiercionośni są Dozorcy-Buldożercy wędrujący nocami betonowymi korytarzami, Thomas i inni muszą ścigać się z czasem idąc za wskazówkami, by odkryć swój prawdziwy cel... i znaleźć wyjście, zanim będzie za późno!Film doczekał się dwóch kontynuacji:Nowy. Film nie zamierza być bowiem nową ekranizacją książek Dashnera . Chodzi raczej o powrót do świata znanego z trylogii. Widowisko będzie swoistą kontynuacją, ale jednocześnie ma zawierać elementy, dzięki którym oryginał był kinowym hitem.Punktem odniesienia jest nowy film Wesa Balla Królestwo Planety Małp ". On również jest rebootem ostatniej trylogii, ale nie przez przekreślanie jej i opowiedzenie historii od nowa, a raczej poprzez kontynuowanie historii z wykorzystaniem narracyjnych elementów znanych z wcześniejszych filmów.. Ma on na swoim koncie tekst do filmu z Johnnym Deppem . Producentami są osoby związane z oryginalną trylogią: Ellen Goldsmith-Vein