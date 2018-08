Stacja FX zamawia serial. Będzie to nowa ekranizacja powieści Jamesa Clavella . Poprzednią z Richardem Chamberlainem w roli głównej zrealizowała stacja NBC.Jest to drugie podejście do realizacji nowego serialu. Poprzednio stacja FOX zapowiadała projekt w 2013 roku.jest historią brytyjskiego marynarza, który staje się pionkiem w rozgrywce o władzę w XVII-wiecznej Japonii. Stopniowo jego pozycja zmienia się i staje się ważnym graczem.