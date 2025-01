Wschodząca gwiazda Szkocji z włoskimi korzeniami od dzisiaj na polskich ekranach

Zwiastun "Sebastiana" z Ruaridhem Mollicą w głównej roli

Po studiach przeniósł się do Londynu. Tam też dostał rolę Sebastiana/Maxa, w filmie z którym pojechał na Festiwal Sundance i który właśnie wchodzi u nas do kin . Musiał jednak czekać rok, aż film miał zagwarantowane finansowanie i mogły rozpocząć się zdjęcia. W tym czasie pracował dorywczo w Selfridges na Oxford Street i przygotowywał się do roli.Tytuł "Wschodząca Gwiazda Szkocji 2024" otrzymał od magazynu Screen International.