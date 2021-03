Wszyscy dziennikarze odpowiadający za Złote Globy do wyrzucenia

Z okazji niedawno odbytej gali rozdania Złotych Globów osoby walczące z toksycznymi i dyskryminacyjnymi praktykami w miejscu pracy przyjrzały się bliżej Hollywoodzkiemu Stowarzyszeniu Prasy Zagranicznej (HFPA). Na grupie nie pozostawiono suchej nitki. Teraz radykalne rekomendacje w sprawie naprawy organizacji przedstawiła fundacja Time's Up powstała w efekcie ruchu #metoo, który z kolei zrodził się po wybuchu skandalu z Harveyem Weinsteinem Według Time's Up HFPA jest grupą tak hermetyczną, że nie można jej naprawić. Dlatego też fundacja proponuje wyrzucenie wszystkich obecnych członków i przyjęcie zupełnie nowych. Obecni, po rocznej przerwie, mogliby się ubiegać o ponowne przyjęcie na nowych zasadach.Time's Up ma sporo do powiedzenia w sprawie nowych zasad przyjmowania członków. Chce zwiększenia grona osób z obecnych 87 do 300. Przyjmowane mają być osoby wyłącznie aktywne zawodowo (spełniające wyższe niż obecnie zasady dotyczące publikacji materiałów dziennikarskich). Fundacja oczekuje również transparentności i publikowania rocznych raportów na temat rozłożenia demograficznego grupy (liczba osób ze względu na płeć, rasę, kraj pochodzenia). Time's Up uważa również, że należy zlikwidować instytucję członków dożywotnich.Przy okazji fundacja miała też sporo zaleceń nie związanych bezpośrednio z jej działalnością. Uznała na przykład, że HFPA powinno zrezygnować z głosowania, które może zmienić decyzję studia na temat tego, czy dany film jest komedią czy dramatem (ten przepis został wprowadzony po tym, jak wytwórnie dowolnie zmieniały gatunek filmu w zależności od tego, w której grupie widziały dla niego większe szanse na zwycięstwo). Time's Up chce również, by rozdanie Złotych Globów odbywało się po zakończeniu głosowania na nominacje do Oscarów, by zmniejszyć wpływ HFPA na nagrody Akademii. Fundacja uważa również, że każdy z głosujących na Złote Globy powinien udowodnić, że zapoznał się przynajmniej z 80% nominacji.Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej krytykowane jest za to, że pozostaje organizacją niezwykle homogeniczną i hermetyczną. Dostanie się do niej nie jest łatwe (kilka osób, którym odmówiono wstępu, poszło nawet do sądu). Grupa znalazła się również pod pręgierzem, gdyż w większości jej członkami są białe osoby i mężczyźni.Niedawno wyszło też na jaw, że w ubiegłym roku HFPA odmówiła zatrudnienia doradcy do spraw różnorodności nie widząc w braku przedstawicieli innych ras większego problemu. Wczoraj jednak Stowarzyszenie zmieniło zdanie. Trzy godziny po publikacji rekomendacji Time's Up HFPA ogłosiło, że taki doradca został zaangażowany.