Wszystkie oblicza dokumentu

Takiego filmu o wojnie w Ukrainie jeszcze nie było. Długie perfekcyjnie kadrowane ujęcia pokazują księżycowe krajobrazy i wybebeszone wnętrza mieszkań do których dotarł w 2022 roku "Ruski Mir". Absurd i bestialstwo wojny odsłaniają sami okupanci: warstwę dźwiękową tworzą wyłącznie przechwycone przez ukraiński wywiad rozmowy rosyjskich żołnierzy, relacjonujących rodzinom swoje wojenne przeżycia. W Oksany Karpovych nie pada ani jeden strzał, nie widać rannych, czołgów ani eksplozji, a mimo to jego twórcom udało się dotrzeć do istoty tego konfliktu.Film możecie zobaczyć we wtorek, środę i sobotę na festiwalu WATCH DOCS.===Wydawałoby się, że o stanie wojennym wiemy już wszystko. A jednak Tomaszowi Wolskiemu ponownie udało się stworzyć film, który zaskakuje.jest zmontowany z nieopatrzonych materiałów, pozwala nam zajrzeć za kulisy ówczesnych wydarzeń. Tym bardziej, że wiele z tych materiałów zostało nakręconych przez milicję lub Służbę Bezpieczeństwa. Choć niektóre zdjęcia są naprawdę wstrząsające, dokument Wolskiego w zasadzie pozbawiony jest martyrologii: nie oglądamy pomnikowych postaci, tylko zadziwiająco realnych ludzi, którzy niezależnie od strony barykady, zazwyczaj chcą po prostu "jakoś" żyć.Film został nagrodzony Srebrnym Rogiem na Krakowskim Festiwalu Filmowym, teraz możecie go oglądać na WATCH DOCS: we wtorek i w sobotę.====Banalna kradzież laptopa w kawiarni w jednej chwili stawia na głowie życie autorki filmu. Kilka dni później kontaktuje się z nią szantażysta, domagający się okupu. Grozi rozpowszechnieniem jej nagich zdjęć. Co robić? Jak opanować nerwy i podjąć przemyślaną decyzję? Spanikowana postanawia zwrócić się do władz, ale policja nie chce (nie potrafi?) jej pomóc. Choć dramatyczna sytuacja nie napawa optymizmem, Patricia Franquesa stara się zachować zimną krew, a nawet poczucie humoru. Jej ożywczy formalnie dokument, opowiedziany poprzez maile, wiadomości i rolki, to gotowa instrukcja postępowania w podobnych przypadkach. Kapitalny przykład na to, że poczucie bezradności można przekuć w samoświadomość, a trzymający w napięciu dokumentalny kryminał – w opowieść o istocie poczucia własnej wartości.Pokaz filmu i spotkanie z reżyserką we wtorek.