"Harry Potter": Tak wygląda nowa ulica Pokątna. Podobna?

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z budowy nowej ulicy Pokątnej, jednej z najbardziej kultowych lokacji "Harry'ego Pottera". I choć wszystko zbudowano od podstaw, na pierwszy rzut oka wygląda… bardzo znajomo.
Zobacz, jak wygląda nowa ulicy Pokątna w serialu "Harry Potter"
Jak donosi The Sun, nowa Pokątna zachowuje ducha oryginału, ale zyskała kilka zmian. Szyldy sklepów są inne, budynki rozmieszczono nieco inaczej, a całość ma świeży, choć nadal magiczny klimat. Osoba pracująca przy planie zdradziła: Jest zupełnie nowa część, której nie było w pierwszych filmach. Ma inny charakter i klimat.
Zobaczcie zdjęcia.
Według źródła, ulica jest teraz dwupoziomowa, a sklep Ollivandera doczekał się subtelnego liftingu. Największą zmianą ma być jednak bank Gringotta. Główna różnica to jednak bank. Nie sądzę, żeby mogli stworzyć dokładnie to samo, co w filmach – poza samą historią Harry’ego Pottera – więc projekt jest inny. Sklep z psikusami też znajduje się w innym miejscu i nie przypomina tego z filmów.
Choć serial oparty jest na tych samych książkach J.K. Rowling
co filmowa saga, twórcy nie zamierzają wszystkiego kopiować. Wiadomo już, że Hogwart Express wygląda identycznie jak w wersji kinowej, ale fabularnie serial ma pójść głębiej – rozwinąć wątki bohaterów i pokazać sceny, które w filmach pominięto z braku czasu.
Premiera serialu "Harry Potter
" została zaplanowana na 2027 rok.