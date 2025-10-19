Newsy Seriale "Harry Potter": Tak wygląda nowa ulica Pokątna. Podobna?
W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z budowy nowej ulicy Pokątnej, jednej z najbardziej kultowych lokacji "Harry'ego Pottera". I choć wszystko zbudowano od podstaw, na pierwszy rzut oka wygląda… bardzo znajomo.

Zobacz, jak wygląda nowa ulicy Pokątna w serialu "Harry Potter"



Jak donosi The Sun, nowa Pokątna zachowuje ducha oryginału, ale zyskała kilka zmian. Szyldy sklepów są inne, budynki rozmieszczono nieco inaczej, a całość ma świeży, choć nadal magiczny klimat. Osoba pracująca przy planie zdradziła:

Jest zupełnie nowa część, której nie było w pierwszych filmach. Ma inny charakter i klimat.

Zobaczcie zdjęcia. 



Według źródła, ulica jest teraz dwupoziomowa, a sklep Ollivandera doczekał się subtelnego liftingu. Największą zmianą ma być jednak bank Gringotta.

Główna różnica to jednak bank. Nie sądzę, żeby mogli stworzyć dokładnie to samo, co w filmach – poza samą historią Harry’ego Pottera – więc projekt jest inny. Sklep z psikusami też znajduje się w innym miejscu i nie przypomina tego z filmów.

Choć serial oparty jest na tych samych książkach J.K. Rowling co filmowa saga, twórcy nie zamierzają wszystkiego kopiować. Wiadomo już, że Hogwart Express wygląda identycznie jak w wersji kinowej, ale fabularnie serial ma pójść głębiej – rozwinąć wątki bohaterów i pokazać sceny, które w filmach pominięto z braku czasu.

Premiera serialu "Harry Potter" została zaplanowana na 2027 rok.

NA SKRÓTY: "Harry Potter i więzień Azkabanu"





