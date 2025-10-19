Newsy Filmy W "Avengers: Secret Wars" powrócą wszyscy? Nawet Ben Affleck?
Choć cała uwaga fanów skupia się dziś na przyszłorocznym "Avengers: Doomsday", coraz częściej mówi się, że Marvela przygotowuje coś znacznie większego. Według nowych przecieków "Avengers: Secret Wars" ma być najbardziej rozbudowanym filmem w historii studia – z powrotami, o których fani do tej pory mogli tylko marzyć.

Jak donosi znany informator @MyTimeToShineH:

Pomysł jest taki, by sprowadzić wszystkich w "Secret Wars".

Wszystkich – to znaczy bohaterów z różnych wersji uniwersum, filmów sprzed lat i alternatywnych światów Marvela. Jeśli plotki się potwierdzą, skala tego projektu przyćmi nawet "Avengers: Endgame".

UWAGA! EWENTUALNE SPOILERY

Fabuła "Doomsday" wciąż owiana jest tajemnicą, ale według doniesień bracia Russo szykują multiversowe starcie Avengerów z X-Menami. Historia ma zakończyć się zwycięstwem Doctora Dooma, który stworzy nową rzeczywistość – Battleworld. To patchworkowy świat zbudowany z fragmentów zniszczonych rzeczywistości. Jak opisuje komiks Jonathana Hickmana, na jednej planecie współistnieją różne wersje znanych bohaterów – od Nowego Jorku, gdzie Peter Parker żyje z Mary Jane i ich córką-superbohaterką, po "Greenlandię" zamieszkaną wyłącznie przez Hulków.

Takie założenie otwiera drzwi do nieskończonej liczby cameo i powrotów. Podczas New York Comic Con Charlie Cox został zapytany, czy jego Daredevil mógłby spotkać Daredevila Bena Afflecka z filmu z 2003 roku. Aktor odparł tylko:

Nie mam pojęcia, o czym mówisz.


Odpowiedź była wymijająca, ale wystarczyła, by podgrzać atmosferę. Jeśli przecieki się potwierdzą, "Secret Wars" może być pożegnalnym występem dla takich aktorów, jak Ben Affleck, Nicolas Cage czy Tobey Maguire – zanim Marvel dokona "miękkiego resetu" swojego uniwersum.

"Avengers: Doomsday"  – premiera 18 grudnia. Kogo zobaczymy?



W obsadzie "Avengers: Doomsday" znajdą się m.in. Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Paul Rudd i Robert Downey Jr. Towarzyszyć im będą m.in.: Wyatt Russell, Simu Liu, Florence Pugh, David Harbour i Hannah John-Kamen. Na ekranie pojawi się też ekipa z "Fantastycznej Czwórki": Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach i Joseph Quinn, a także weterani X-Menów: Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Alan Cumming i Rebecca Romijn.

Według branżowych źródeł w filmie mają wystąpić także Chris Evans, Hayley Atwell i Ryan Reynolds.
Premiera "Avengers: Doomsday" zaplanowana jest na 18 grudnia 2026 roku, a "Avengers: Secret Wars" – rok później, 17 grudnia 2027.


"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" – zobacz zwiastun



