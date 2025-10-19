W "Avengers: Secret Wars" powrócą wszyscy? Nawet Ben Affleck?

Choć cała uwaga fanów skupia się dziś na przyszłorocznym "Avengers: Doomsday", coraz częściej mówi się, że Marvela przygotowuje coś znacznie większego. Według nowych przecieków "Avengers: Secret Wars" ma być najbardziej rozbudowanym filmem w historii studia – z powrotami, o których fani do tej pory mogli tylko marzyć.
"Avengers: Secret Wars" najbardziej spektakularnym filmem Marvela?
Jak donosi znany informator @MyTimeToShineH: Pomysł jest taki, by sprowadzić wszystkich w "Secret Wars".
Wszystkich – to znaczy bohaterów z różnych wersji uniwersum, filmów sprzed lat i alternatywnych światów Marvela. Jeśli plotki się potwierdzą, skala tego projektu przyćmi nawet "Avengers: Endgame
". UWAGA! EWENTUALNE SPOILERY
Fabuła "Doomsday
" wciąż owiana jest tajemnicą, ale według doniesień bracia Russo
szykują multiversowe starcie Avengerów z X-Menami. Historia ma zakończyć się zwycięstwem Doctora Dooma, który stworzy nową rzeczywistość – Battleworld. To patchworkowy świat zbudowany z fragmentów zniszczonych rzeczywistości. Jak opisuje komiks Jonathana Hickmana, na jednej planecie współistnieją różne wersje znanych bohaterów – od Nowego Jorku, gdzie Peter Parker żyje z Mary Jane i ich córką-superbohaterką, po "Greenlandię" zamieszkaną wyłącznie przez Hulków.
Takie założenie otwiera drzwi do nieskończonej liczby cameo i powrotów. Podczas New York Comic Con Charlie Cox
został zapytany, czy jego Daredevil
mógłby spotkać Daredevila Bena Afflecka
z filmu z 2003 roku. Aktor odparł tylko: Nie mam pojęcia, o czym mówisz.
Odpowiedź była wymijająca, ale wystarczyła, by podgrzać atmosferę. Jeśli przecieki się potwierdzą, "Secret Wars
" może być pożegnalnym występem dla takich aktorów, jak Ben Affleck
, Nicolas Cage
czy Tobey Maguire
– zanim Marvel
dokona "miękkiego resetu" swojego uniwersum.
"Avengers: Doomsday" – premiera 18 grudnia. Kogo zobaczymy?
W obsadzie "Avengers: Doomsday
" znajdą się m.in. Chris Hemsworth
, Anthony Mackie
, Tom Hiddleston
, Letitia Wright
, Paul Rudd
i Robert Downey Jr
. Towarzyszyć im będą m.in.: Wyatt Russell
, Simu Liu
, Florence Pugh
, David Harbour
i Hannah John-Kamen
. Na ekranie pojawi się też ekipa z "Fantastycznej Czwórki
": Pedro Pascal
, Vanessa Kirby
, Ebon Moss-Bachrach
i Joseph Quinn
, a także weterani X-Menów: Patrick Stewart
, Ian McKellen
, James Marsden
, Alan Cumming
i Rebecca Romijn
.
Według branżowych źródeł w filmie mają wystąpić także Chris Evans
, Hayley Atwell
i Ryan Reynolds
.
Premiera "Avengers: Doomsday
" zaplanowana jest na 18 grudnia 2026 roku, a "Avengers: Secret Wars
" – rok później, 17 grudnia 2027.