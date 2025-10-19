TYLKO U NAS! Nowy zwiastun filmu "Uwierz w Mikołaja 2"

Gotowi na jeszcze więcej magii, śmiechu i wzruszeń? Już 7 listopada na ekrany kin w całej Polsce trafi kontynuacja uwielbianego przez widzów hitu, czyli film "Uwierz w Mikołaja 2". A już dziś tylko u nas zobaczycie nowy zwiastun filmu. Twórcy zapowiadają, że jeśli jakimś cudem nie wierzycie w Mikołaja, to po tym filmie na pewno poczujecie, że magia Świąt istnieje i można ją odkryć absolutnie w każdym wieku.
"Uwierz w Mikołaja 2": zwiastun
"Uwierz w Mikołaja 2" – zobacz, jak się zapowiada
Święta bez niespodzianek? Niemożliwe! Czym tym razem zaskoczą widzów ulubieni bohaterowie? Tuż przed świętami Ania z Robertem biorą ślub i wyjeżdżają w krótką podróż poślubną. Zosia zostaje na weekend pod opieką babci Sabinki. Gdy seniorka trafia nagle do szpitala, mała wyrusza na drugi koniec Polski, by odnaleźć prawdziwego świętego Mikołaja – pewna, że tylko on może jej babcię uratować. Z kolei zła macocha Aldona marzy o karierze telewizyjnej gwiazdy – i jest gotowa na wszystko, by dopiąć celu. Tymczasem w Domu Seniora "Happy End" zjawia się nowy pensjonariusz – tajemniczy Aleksander…
"Uwierz w Mikołaja 2
" to pełna emocji opowieść, w której wzruszenie przeplata się z humorem, a ciepło z refleksją, tworząc wyjątkową propozycję dla widzów w każdym wieku.
Tłem historii ponownie będzie Bielsko-Biała. W filmie zobaczymy m. in. Dworzec Bielsko-Biała Główna, Rynek, kolej gondolową na Szyndzielnię, Schronisko na Szyndzielni, okolice Ratusza, most z sercami między Bielskiem a Białą, okolice Milówki, Szczyrk oraz Skrzyczne.
– Z radością wróciliśmy do Bielska-Białej, by kontynuować naszą świąteczną opowieść. Do miasta pełnego romantyzmu, zimowej magii i wyjątkowych, słynnych na całą Polskę, świątecznych iluminacji
– mówi reżyserka filmu Anna Wieczur
.
Uwielbiany przez widzów hit z gwiazdorską obsadą
Na planie "Uwierz w Mikołaja 2
" ponownie spotkała się wielopokoleniowa plejada gwiazd polskiego kina: Dorota Kolak
, Cezary Żak
, Agnieszka Więdłocha
, Mateusz Janicki
, Aleksandra Grabowska
, Grzegorz Daukszewicz
, Teresa Lipowska
, Marta Lipińska
, Antoni Pawlicki
, Michalina Sosna
, Dorota Stalińska
, Elżbieta Starostecka
, Ewa Szykulska
, Izabella Olejnik
, Krystyna Tkacz
. Do obsady dołączył Olgierd Łukaszewicz
, który wcielił się w nowego, tajemniczego pensjonariusza domu "Happy End". Na ekranie zobaczymy również Jadwigę Basińską
z grupy Mumio, Mikołaja Roznerskiego
oraz Braci Golec.
Pierwsza część filmu, oparta na bestsellerowej powieści Magdaleny Witkiewicz, nie tylko przyciągnęła tłumy do kin, ale święciła również triumfy na VOD oraz w telewizji. Na wielkim ekranie "Uwierz w Mikołaja
" obejrzało ponad 690 tysięcy widzów. Film przez ponad 20 dni znajdował się w zestawieniu TOP 10 serwisu Netflix, a podczas premiery telewizyjnej przed odbiornikami wzruszało się i śmiało prawie milion widzów! Wszyscy, którzy nie mogą doczekać się kontynuacji tej niezwykłej opowieści już teraz mogą poczuć magię świąt, gdyż książka "Uwierz w Mikołaja 2" właśnie trafiła na półki salonów empik.