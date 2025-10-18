41. Warszawski Festiwal Filmowy: zwycięzcy ogłoszeni

W sobotę wieczorem poznaliśmy laureatów 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Poniżej prezentujemy werdykty składów jurorskich.
Jury Konkursu Międzynarodowego w składzie: Lone Scherfig
, Joanna Szymańska
, Václav Marhoul
, Anatol Schuster
, Volodymyr Yatsenko przyznało następujące nagrody: WARSAW GRAND PRIX: NINO
, reż. Pauline Loquès
– Francja 2025
Główna nagroda trafia do dzieła o wielkiej subtelności. Unikając banałów, historia rozwija się z empatią wobec bohatera i zaskoczeniem dla widza, z czułością ukazując młodego mężczyznę, który staje w obliczu kresu własnego życia.
Warsaw Grand Prix obejmuje nagrodę pieniężną w wysokości 100 000 zł ufundowaną przez Prezydenta m.st. Warszawy.
"Nino"NAGRODA ZA NAJLEPSZĄ REŻYSERIĘ: DZIEWCZĘTA
/ OUR GIRLS / VOOR DE MEISJES, reż. Mike van Diem
– Niderlandy / Austria / Belgia 2025
Jury nagradza film i reżysera, którzy odważnie skłaniają nas do zadania sobie pytania, jak daleko bylibyśmy w stanie się posunąć dla tych, których kochamy. Każda scena wydaje się przemyślana, a każda rola prowadzi widza od śmiechu, przez gniew, aż po żałobę – nieustannie zmuszając nas do refleksji nad własnymi wyborami moralnymi. SPECJALNA NAGRODA JURY:
dla głównej obsady filmu DOM DOBRY
/ HOME SWEET HOME, reż. Wojtek Smarzowski
– Polska 2025 Jury docenia odwagę, precyzję i emocjonalną głębię dwóch głównych ról w filmie Wojtka Smarzowskiego Dom dobry. Dzięki swojej grze Agata Turkot i Tomasz Schuchardt zamieniają brutalną, tragiczną historię w pełen napięcia dramat psychologiczny, który bada najciemniejsze zakamarki ludzkiej natury. WYRÓŻNIENIE Milan Ondrík
za główną rolę w filmie
OJCIEC / FATHER / OTEC, reż. Tereza Nvotová
– Słowacja / Czechy / Polska 2025 Wyróżnienie specjalne otrzymał Milan Ondrík za rolę w filmie Ojciec (Father / Otec), za powściągliwy, a zarazem pełen siły portret mężczyzny, którego świat niespodziewanie się rozpada.
Jury KONKURSU 1–2 w składzie Frauke Lodders
, Grzegorz Dębowski
, Jan Cvitkovič
przyznało nagrody:
ZWYCIĘZCA KONKURSU 1–2:
OMAHA
, reż. Cole Webley
– Stany Zjednoczone, 2025 Za wyjątkową czułość i wrażliwość oraz za opowieść o bohaterze, który przegrał wszystkie swoje bitwy jeszcze zanim film się rozpoczął. Za historię, która przypomina nam, że czasem trzeba stracić wszystko, by zrozumieć, że wciąż jest coś, o co warto walczyć. Za film, który łamie serce na tysiąc kawałków… WYRÓŻNIENIE:
TANIEC LISÓW / WILD FOXES / LA DANSE DES RENARDS, reż. Valery Carnoy
– Belgia / Francja, 2025 Za opowieść o upadku, który odbiera wszystko i pozostawia blizny — a mimo to odsłania prawdziwe znaczenie siły, przyjaźni i miłości. Za niezwykłe portrety ludzi, za pokazanie, że dorastanie jest bitwą, a przyjaźń może być ringiem bokserskim. Ale przede wszystkim — za ukazanie najważniejszej walki ze wszystkich, tej, którą toczymy sami ze sobą.
Jury KONKURSU FILMÓW DOKUMENTALNYCH w składzie Olha Bregman, David Čálek, Tomasz Knittel
przyznało następujące nagrody:
]
NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY
SZPIEDZY WŚRÓD NAS / THE SPIES AMONG US, reż. Jamie Silverman, Gabriel Silverman – Stany Zjednoczone 2025Filmowy bohater, ofiara wschodnioniemieckiej tajnej policji Stasi, ujawnia genialną paralelę między kryminalnym komunistycznym szpiegostwem a wynaturzonymi praktykami współczesnego populizmu. Zdecydowaliśmy się docenić wyrafinowany język filmowy, znakomite zdjęcia, montaż i dramaturgię. To głęboko poruszająca i potężna opowieść o poszukiwaniu wolności, prawdy i osobistego uzdrowienia. WYRÓŻNIENIE:
3000 KM NA ROWERZE
/ 3000KM BY BIKE / 3000 KM EN BICICLETA, reż. Ivan Vescovo
– Argentyna 2025 Pragniemy przyznać to specjalne wyróżnienie wyjątkowemu filmowi, który przedstawia nam charyzmatycznego młodego mężczyznę. Razem z nim wyruszamy w niezwykłą podróż przez piękny kraj — w poszukiwaniu samego siebie i prawdziwej miłości. Ten film jest wizualnie potężnym manifestem młodości, wolności i siły ludzkiego ducha. NAGRODA POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ:
ANIOŁ STRÓŻ
/ GOOD FORTUNE, reż. Aziz Ansari
– Stany Zjednoczone 2025
Polski dystrybutor: Monolith Films Nagroda PISF w wysokości 40 000 zł przyznawana jest polskiemu dystrybutorowi filmu prezentowanego w sekcji Konfrontacje, który uzyskał najwyższą średnią ocenę widzów. Do nagrody kwalifikuje się film prezentowany w tej sekcji, którego co najmniej jeden pokaz odbył się w dniach 10-17 października.
Jury KONKURSU FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH w składzie Alice Kharoubi, Andrei Redinciuc, Michał Edelman przyznało nagrody:
SHORT GRAND PRIX:
KONIEC / FIN / نهاية, reż. Ward Kayyal – Palestyna 2025 Za skonfrontowanie nas z rzeczywistością ludobójstwa w Gazie w sposób ostry, zwięzły, przejmujący i niepokojący.
NAJLEPSZY AKTORSKI FILM KRÓTKOMETRAŻOWY:
MUNDUREK / THE SCHOOL UNIFORM / 校服, reż. Martin Z – Chiny 2025 Za opowiedzenie wielowarstwowej historii o dorastaniu w sposób subtelny, a zarazem za pomocą mocnego i dojrzałego języka filmowego.
NAJLEPSZY ANIMOWANY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY:
PARADAIZ, reż. Matea Radic – Kanada 2025 Za surowe emocje i bezlitosne poczucie humoru. NAJLEPSZY DOKUMENTALNY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY:
KOGUT ZWANY SANAYI / SANAYI THE ROOSTER / SANAYI KAKAS, reż. Lotte Salomons – Holandia 2025 Za ukazanie ludzkich więzi poprzez opowieść o legendarnym ptaku.
Jury FIPRESCI w składzie Katrin Hillgruber, Nataliia Serebriakova, Kaja Klimek przyznało nagrodę FIPRESCI AWARD filmowi:
THE WORLD OF LOVE / ŚWIAT MIŁOŚCI
, reż. Yoon Ga-eun
– Korea Płd. 2025
Czym może stać się zwyczajne jabłko w szkolnej klasie? Jak przemoc kształtuje nasze społeczeństwo w nieoczekiwany, często nieuświadomiony sposób? Dzięki subtelnej reżyserii i emocjonalnemu wydźwiękowi film ten nie tylko ukazuje trudności wynikające z oceniania innych, ale też jest hołdem dla siły ludzkiego ducha, stając się przy tym poruszającym i bogatym w znaczenia dziełem sztuki. Dzięki wyjątkowej kreacji aktorskiej Seo Su-bin widzowie mogą w pełni zanurzyć się w świecie bohaterki — świecie nie tylko miłości — oraz w jej poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: Jooin, kim naprawdę jesteś? Nieprzewidywalny, a zarazem urzekający dramat o dorastaniu.
Young FIPRESCI Jury w składzie Kaiyrkul Abdyrakhmanova, Esra Kars, Ilo Tuule Rajand, Alex Petrescu, Saba Osanadze, Edin Čusto przyznało nagrodę filmowi: NINO
, reż. Pauline Loquès
– Francja 2025 Za intymną, psychologiczną podróż, przetykaną paryskimi momentami zadumy nad losem innych, oraz za subtelnie emocjonalne kreacje uchwycone przez wnikliwe oko kamery.
Jury NETPAC w składzie Joanna Łapińska, Italo Spinelli, Panagiotis Kotzathanasis przyznało nagrodę NETPAC AWARD filmowi:
CUTTING THROUGH ROCKS
/ Cięcie skał / اوزاک یوللار, reż. Sara Khaki & Mohammadreza Eyni – Iran / Niemcy / Stany Zjednoczone 2025 Za przedstawienie prawdziwej historii – kompleksowej, śmielszej i bardziej poruszającej niż fikcja. Za mocne świadectwo niezłomnej wytrwałości kobiety, która przeciwstawiając się opresyjnemu systemowi patriarchalnemu – a nawet własnej rodzinie – uosabia odwagę, poświęcenie i nieustanne dążenie do wolności - nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich kobiet i uciskanych wokół niej.
Jury Ekumeniczne w składzie Holger Twele, Jarosław Raczak, Chantal Laroche Poupard przyznało nagrody: ECUMENICAL JURY PRIZE:
BRAT / BROTHER, reż. Maciej Sobieszczański – Polska / Czechy 2025
Czternastoletni Dawid mieszka z dziewięcioletnim bratem i matką w podupadłym mieszkaniu. Ich ojciec odsiaduje w więzieniu wyrok za włamanie i kradzież, ale młodszy brat nie chce o tym nic wiedzieć. Idealizuje ojca i nie znosi nowego partnera matki. Rozdarty między surowymi instrukcjami ojca, a miłością do matki i brata, Dawid próbuje znaleźć własną drogę w życiu. Dzięki licznym zbliżeniom i ujęciom kamery z ręki, film pozwala nam uczestniczyć w walce Dawida o miejsce w życiu, a sympatyczny odtwórca głównej roli daje niezwykle przekonujący występ. Wzruszający film o spójności rodziny, braterskiej miłości i wartości przebaczenia, który ukazuje młodemu pokoleniu perspektywy na przyszłość.
ECUMENICAL JURY COMMENDATION: NINO
, reż. Pauline Loquès
– Francja 2025 Film niosący współczucie i wielkie człowieczeństwo, pokazuje, że istnieją prawdziwi przyjaciele, czułość i wzajemne zrozumienie.