41. Warszawski Festiwal Filmowy: zwycięzcy ogłoszeni

W sobotę wieczorem poznaliśmy laureatów 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Poniżej prezentujemy werdykty składów jurorskich.    

Jury Konkursu Międzynarodowego w składzie: Lone Scherfig, Joanna Szymańska, Václav Marhoul, Anatol Schuster, Volodymyr Yatsenko przyznało następujące nagrody:

WARSAW GRAND PRIX: 
NINO, reż. Pauline Loquès – Francja 2025  
Główna nagroda trafia do dzieła o wielkiej subtelności. Unikając banałów, historia rozwija się z empatią wobec bohatera i zaskoczeniem dla widza, z czułością ukazując młodego mężczyznę, który staje w obliczu kresu własnego życia.

Warsaw Grand Prix obejmuje nagrodę pieniężną w wysokości 100 000 zł ufundowaną przez Prezydenta m.st. Warszawy.  

"Nino"

NAGRODA ZA NAJLEPSZĄ REŻYSERIĘ:
DZIEWCZĘTA / OUR GIRLS / VOOR DE MEISJES, reż. Mike van Diem – Niderlandy / Austria / Belgia 2025  
Jury nagradza film i reżysera, którzy odważnie skłaniają nas do zadania sobie pytania, jak daleko bylibyśmy w stanie się posunąć dla tych, których kochamy. Każda scena wydaje się przemyślana, a każda rola prowadzi widza od śmiechu, przez gniew, aż po żałobę – nieustannie zmuszając nas do refleksji nad własnymi wyborami moralnymi. 

SPECJALNA NAGRODA JURY: 
 dla głównej obsady filmu
DOM DOBRY / HOME SWEET HOME, reż. Wojtek Smarzowski – Polska 2025
Jury docenia odwagę, precyzję i emocjonalną głębię dwóch głównych ról w filmie Wojtka Smarzowskiego Dom dobry. Dzięki swojej grze Agata Turkot i Tomasz Schuchardt zamieniają brutalną, tragiczną historię w pełen napięcia dramat psychologiczny, który bada najciemniejsze zakamarki ludzkiej natury.


WYRÓŻNIENIE
Milan Ondrík za główną rolę w filmie 
OJCIEC / FATHER / OTEC, reż. Tereza Nvotová – Słowacja / Czechy / Polska 2025
Wyróżnienie specjalne otrzymał Milan Ondrík za rolę w filmie Ojciec (Father / Otec), za powściągliwy, a zarazem pełen siły portret mężczyzny, którego świat niespodziewanie się rozpada.


Jury KONKURSU 1–2 w składzie ​​Frauke Lodders, Grzegorz Dębowski, Jan Cvitkovič przyznało nagrody:

ZWYCIĘZCA KONKURSU 1–2:  
OMAHA, reż. Cole Webley – Stany Zjednoczone, 2025
Za wyjątkową czułość i wrażliwość oraz za opowieść o bohaterze, który przegrał wszystkie swoje bitwy jeszcze zanim film się rozpoczął. Za historię, która przypomina nam, że czasem trzeba stracić wszystko, by zrozumieć, że wciąż jest coś, o co warto walczyć. Za film, który łamie serce na tysiąc kawałków…

 WYRÓŻNIENIE:TANIEC LISÓW / WILD FOXES / LA DANSE DES RENARDS, reż. Valery Carnoy – Belgia / Francja, 2025
Za opowieść o upadku, który odbiera wszystko i pozostawia blizny — a mimo to odsłania prawdziwe znaczenie siły, przyjaźni i miłości. Za niezwykłe portrety ludzi, za pokazanie, że dorastanie jest bitwą, a przyjaźń może być ringiem bokserskim. Ale przede wszystkim — za ukazanie najważniejszej walki ze wszystkich, tej, którą toczymy sami ze sobą.


Jury KONKURSU FILMÓW DOKUMENTALNYCH w składzie Olha Bregman, David Čálek, Tomasz Knittel przyznało następujące nagrody:

] NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY
 SZPIEDZY WŚRÓD NAS / THE SPIES AMONG US, reż. Jamie Silverman, Gabriel Silverman – Stany Zjednoczone 2025Filmowy bohater, ofiara wschodnioniemieckiej tajnej policji Stasi, ujawnia genialną paralelę między kryminalnym komunistycznym szpiegostwem a wynaturzonymi praktykami współczesnego populizmu. Zdecydowaliśmy się docenić wyrafinowany język filmowy, znakomite zdjęcia, montaż i dramaturgię. To głęboko poruszająca i potężna opowieść o poszukiwaniu wolności, prawdy i osobistego uzdrowienia.

WYRÓŻNIENIE: 
3000 KM NA ROWERZE / 3000KM BY BIKE / 3000 KM EN BICICLETA, reż. Ivan Vescovo – Argentyna 2025
Pragniemy przyznać to specjalne wyróżnienie wyjątkowemu filmowi, który przedstawia nam charyzmatycznego młodego mężczyznę. Razem z nim wyruszamy w niezwykłą podróż przez piękny kraj — w poszukiwaniu samego siebie i prawdziwej miłości. Ten film jest wizualnie potężnym manifestem młodości, wolności i siły ludzkiego ducha.


NAGRODA POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ:
 ANIOŁ STRÓŻ / GOOD FORTUNE, reż. Aziz Ansari – Stany Zjednoczone 2025
Polski dystrybutor: Monolith Films 
Nagroda PISF w wysokości 40 000 zł przyznawana jest polskiemu dystrybutorowi filmu prezentowanego w sekcji Konfrontacje, który uzyskał najwyższą średnią ocenę widzów. Do nagrody kwalifikuje się film prezentowany w tej sekcji, którego co najmniej jeden pokaz odbył się w dniach 10-17 października.


Jury KONKURSU FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH w składzie Alice Kharoubi, Andrei Redinciuc, Michał Edelman przyznało nagrody:

 SHORT GRAND PRIX:  
KONIEC / FIN / نهاية, reż. Ward Kayyal – Palestyna 2025
Za skonfrontowanie nas z rzeczywistością ludobójstwa w Gazie w sposób ostry, zwięzły, przejmujący i niepokojący.

NAJLEPSZY AKTORSKI FILM KRÓTKOMETRAŻOWY: 
MUNDUREK / THE SCHOOL UNIFORM / 校服, reż. Martin Z – Chiny 2025
Za opowiedzenie wielowarstwowej historii o dorastaniu w sposób subtelny, a zarazem za pomocą mocnego i dojrzałego języka filmowego. 

NAJLEPSZY ANIMOWANY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY: 
PARADAIZ, reż. Matea Radic – Kanada 2025
Za surowe emocje i bezlitosne poczucie humoru.

NAJLEPSZY DOKUMENTALNY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY:
KOGUT ZWANY SANAYI / SANAYI THE ROOSTER / SANAYI KAKAS, reż. Lotte Salomons – Holandia 2025
Za ukazanie ludzkich więzi poprzez opowieść o legendarnym ptaku.


Jury FIPRESCI w składzie Katrin Hillgruber, Nataliia Serebriakova, Kaja Klimek przyznało nagrodę  FIPRESCI AWARD filmowi:

THE WORLD OF LOVE / ŚWIAT MIŁOŚCI,  reż. Yoon Ga-eun –  Korea Płd. 2025  
Czym może stać się zwyczajne jabłko w szkolnej klasie? Jak przemoc kształtuje nasze społeczeństwo w nieoczekiwany, często nieuświadomiony sposób? Dzięki subtelnej reżyserii i emocjonalnemu wydźwiękowi  film ten nie tylko ukazuje trudności wynikające z oceniania innych, ale też jest hołdem dla siły ludzkiego ducha, stając się przy tym poruszającym i bogatym w znaczenia dziełem sztuki. Dzięki wyjątkowej kreacji aktorskiej Seo Su-bin widzowie mogą w pełni zanurzyć się w świecie bohaterki — świecie nie tylko miłości — oraz w jej poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: Jooin, kim naprawdę jesteś? Nieprzewidywalny, a zarazem urzekający dramat o dorastaniu.

 
Young FIPRESCI Jury w składzie Kaiyrkul Abdyrakhmanova, Esra Kars, Ilo Tuule Rajand, Alex Petrescu, Saba Osanadze, Edin Čusto przyznało nagrodę filmowi:

NINO, reż. Pauline Loquès – Francja 2025
Za intymną, psychologiczną podróż, przetykaną paryskimi momentami zadumy nad losem innych, oraz za subtelnie emocjonalne kreacje uchwycone przez wnikliwe oko kamery.


Jury NETPAC w składzie Joanna Łapińska, Italo Spinelli, Panagiotis Kotzathanasis przyznało nagrodę NETPAC AWARD filmowi:

  CUTTING THROUGH ROCKS / Cięcie skał / اوزاک یوللار, reż. Sara Khaki & Mohammadreza Eyni – Iran / Niemcy / Stany Zjednoczone 2025
Za przedstawienie prawdziwej historii – kompleksowej, śmielszej i bardziej poruszającej niż fikcja. Za mocne świadectwo niezłomnej wytrwałości kobiety, która przeciwstawiając się opresyjnemu systemowi patriarchalnemu – a nawet własnej rodzinie – uosabia odwagę, poświęcenie i nieustanne dążenie do wolności - nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich kobiet i uciskanych wokół niej.  


Jury Ekumeniczne w składzie Holger Twele, Jarosław Raczak, Chantal Laroche Poupard przyznało nagrody:

ECUMENICAL JURY PRIZE: 

BRAT / BROTHER, reż. Maciej Sobieszczański – Polska / Czechy 2025
Czternastoletni Dawid mieszka z dziewięcioletnim bratem i matką w podupadłym mieszkaniu. Ich ojciec odsiaduje w więzieniu wyrok za włamanie i kradzież, ale młodszy brat nie chce o tym nic wiedzieć. Idealizuje ojca i nie znosi nowego partnera matki. Rozdarty między surowymi instrukcjami ojca, a miłością do matki i brata, Dawid próbuje znaleźć własną drogę w życiu. Dzięki licznym zbliżeniom i ujęciom kamery z ręki, film pozwala nam uczestniczyć w walce Dawida o miejsce w życiu, a sympatyczny odtwórca głównej roli daje niezwykle przekonujący występ. Wzruszający film o spójności rodziny, braterskiej miłości i wartości przebaczenia, który ukazuje młodemu pokoleniu perspektywy na przyszłość. 

 ECUMENICAL JURY COMMENDATION: 
NINO, reż. Pauline Loquès – Francja 2025
Film niosący współczucie i wielkie człowieczeństwo, pokazuje, że istnieją prawdziwi przyjaciele, czułość i wzajemne zrozumienie.

