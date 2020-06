Wybrane Multikina i kina Cinema3D otwarte od jutra

W piątek 19 czerwca w wybranych kinach sieci Multikino i Cinema3D odbędą się pierwsze seanse filmowe. Widzowie będą mogli zobaczyć na wielkim ekranie premiery filmowe, które były w repertuarze na początku 2020 roku, oraz hity ostatnich lat.Od piątku działalność wznowią następujące oddziały Multikina: Poznań 51, Poznań Stary Browar, Poznań Malta, Warszawa Ursynów, Warszawa Targówek, Warszawa Wola, Warszawa Złote Tarasy, Warszawa Młociny, Zgorzelec, Pruszków. Pozostałe kina otworzą podwoje 3 lipca.W przypadku Cinem3D od 19 czerwca otwarte będą: Warszawa Reduta, Głogów, Kalisz, Kłodzko, Mielec oraz Świdnica. Pozostałe multipleksy sieci Cinema3D wznowią działalność 3 lipca.W informacji prasowej czytamy, że we foyer kin sieci Multikino oraz w toaletach ulokowano stacje do dezynfekcji rąk, a obsługa multipleksów została wyposażona w przyłbice. Każde Multikino posiada specjalne oznakowania graficzne ułatwiające zachowanie dystansu między klientami w kolejkach do kas oraz materiały informacyjne przypominające o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa i higieny. W toaletach, które są na bieżąco sprzątane, znajdują się instrukcje dla klientów dotyczące prawidłowego mycia rąk. Ponadto w salach kinowych regularnie dezynfekujemy punkty częstego styku, jak klamki, podłokietniki i poręcze.Zgodnie z rządowymi wytycznymi widzowie na terenie kina powinni mieć zakryte usta i nos.– wyjaśnia Paweł Świst, Prezes Zarządu Multikino S.A.W salach kinowych widzowie są proszeni o zajmowanie miejsca wskazanego na bilecie z zachowaniem bezpiecznego odstępu. Obowiązek zachowania wolnego miejsca między osobami nie dotyczy opiekuna z dzieckiem poniżej 13 roku życia, opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz osób z jednego gospodarstwa domowego.