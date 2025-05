Bracia Menendez wyjdą na wolność? Nowa decyzja sądu

Bracia Menendez: ich sprawę rozsławił serial Netfliksa

Zwiastun drugiego sezonu serialu "Potwory"

Sędzia Michael Jesic zarządził wczoraj, że dotychczasowy wyrok od 35 lat do dożywocia bez możliwości zwolnienia przedterminowego był zbyt surowy. Zamiast niego skazani otrzymali pozornie surowszy –. Aby to zrobić, muszą stawić się przed specjalną komisją, a ewentualne pozytywne rozpatrzenie wniosku trafi na biurko gubernatora stanu Kalifornia Gavina Newsoma, który może odmówić podpisu.Przypomnijmy:. Po tym, jak Jose Menéndez został postrzelony sześciokrotnie, a jego żona Kitty dziesięciokrotnie, policja początkowo badała przede wszystkim tropy mafijne. Bracia zostali aresztowani w marcu 1990 dopiero po tym, gdy Erik przyznał się przed swoim psychologiem do zamordowania rodziców. Podczas procesu bracia wspólnie twierdzili, że zabili ich ze strachu o swoje życie po tym, jak przez cały okres dojrzewania byli wykorzystywani przez ojca, w tym seksualnie.Wypuszczony we wrześniu 2024 roku drugi sezon serialu " Potwory " rzucił nowe światło na sprawę i rozpalił opinię publiczną. Zdaniem rodziny osadzonych, produkcja w sposób "odrażający i kłamliwy" przedstawiła ich historię dla wzmocnienia efektu dramatycznego. Jednak wielu widzów, w tym znane osobistości takie jak Kim Kardashian , wzywały do zredukowania lub kasacji wyroku.