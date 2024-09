Rodzina przedstawionych w "Potworze" morderców nazywa serial "odrażającym"

Jaka jest perspektywa rodziny Menéndez?

Autorką listu jest ciotka braci, Joan VanderMolen. W swoim krytycznym liście pisze następująco: J- takimi słowami rozpoczyna się list.- pisze ciotka Menéndezów. Ryana Murphy'ego - tymi słowami Joan VanderMolen zakończyła list.Po tym, jak żona Erika podzieliła się w mediach oświadczeniem swojego męża, potępiając program jako "naiwny i niedokładny", aktor Cooper Koch , wcielający się w " Potworze " w rolę Erika, postanowił odwiedzić braci w zakładzie karnym w hrabstwie San Diego. Towarzyszyła mu w tym wieloletnia przyjaciółka i współpracowniczka Murphy'ego Kim Kardashian . W tym samym czasie Nicholas Alexander Chavez , grający drugiego z braci, wyraził "współczucie i empatię" dla Menéndezów w wywiadzie dla US Today.W miarę narastających kontrowersji Murphy zdaje się być coraz mocniej przyparty do muru, czując się w obowiązku tłumaczenia nieścisłości swojego serialu. W wywiadzie dla E! News powiedział na przykład:- powiedział twórca " Potwora ". Murphy wskazał też, że między 60% a 65% serialu skupia się na postaciach Erika i Lyle'a dzielących się swoją perspektywą, mówiących o swoich traumach, znęcaniu nad nimi i cierpieniach, które przeszli.Przypomnijmy, że rozwiązanie podwójnego morderstwa z 1989 roku na początku wcale nie było takie proste. Po tym, jak Jose Menéndez został postrzelony sześciokrotnie, a jego żona Kitty dziesięciokrotnie, policja początkowo badała przede wszystkim tropy mafijne. Bracia zostali aresztowani w marcu 1990 dopiero po tym, gdy Erik przyznał się przed swoim psychologiem do zamordowania rodziców. Podczas procesu bracia wspólnie twierdzili, że zabili ich ze strachu o swoje życie po tym, jak przez cały okres dojrzewania byli wykorzystywani przez ojca, w tym seksualnie.Pomimo faktu, że bracia zostali skazani na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego, ich adokwat Mark Geragos powiedział w niedawnym wywiadzie, że jest "ostrożnym optymistą" w kwestii wyjścia mężczyzn na wolność po 35 latach więzienia.Niezależnie od kontrowersji, serial "Potwory" cieszy się ogromną popularnością. Drugi sezon w pierwszy weekend obejrzało na Netflixie aż 12,3 miliona osób, szturmem podbijając listę przebojów platformy.