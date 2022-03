Wystartowała wspólna zbiórka #GraczeUkrainie

Zbiórkę znajdziecie pod tym adresem:

O tragicznej sytuacji Ukrainy napisano i powiedziano już wiele, a skala solidarności i pomocy przekroczyła najśmielsze oczekiwania. My, gracze i dziennikarze związani z branżą gier wideo, również chcemy włączyć się do pomocy. Skarbonka ta skierowana jest do graczy - wszystkich, młodych i starszych, hardkorowców i casuali, ponad podziałami platformowymi. Już nie raz udowadnialiście, że w trudnych chwilach potraficie dać z siebie wszystko; wierzymy, że tak będzie i tym razem. Zebrane przez Was pieniądze zasilą automatycznie tę największą zbiórkę, którą aktualnie prowadzi fundacja Się Pomaga.Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy w imieniu dziennikarzy następujących redakcji serwisów internetowych...CD-Action, Eurogamer, Filmweb, Gram, GRYOnline, Komputer Świat, Polski Gamedev, Polygamia, PPE...oraz youtuberów:Remigiusz Maciaszek, Rojson, Szymon "Hed" Liebert, Tomek "quaz" Drabik, tvgry