Złe mamuśki wracają

Wytwórnia STX Films ogłosiła, że przygotowuje trzecią część kasowego cyklu komediiFabułama kręcić się wokół matek tytułowych bohaterek. Zagrają je przedstawione widzom w drugiej odsłonie serii Christine Baranski Pierwszetrafiły do kin w 2016 roku i niespodziewanie okazały się największym hitem w historii STX. Przy budżecie rzędu 22 milionów dolarów film zarobił na całym świecie ponad 180 milionów. Nakręcona rok później kontynuacja zgarnęła 130 mln $.Tytułowe bohaterki to trzy przepracowane i niedoceniane matki, które porzucają swoje obowiązki, by doświadczyć od dawna upragnionej wolności.