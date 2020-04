Z "Daredevila" do serialu o mafijnej sprzątaczce

Getty Images © Theo Wargo



) zagra główną rolę w serialu stacji FOX. Aktorka zastąpi Shannyn Sossamon , która zrezygnowała po pierwszych próbach czytania scenariusza.Bohaterką serialu jest Reyna, pochodząca z Kambodży lekarka pracująca stolicy Filipin. Kiedy u jej syna zostaje wykryta rzadka choroba układu odpornościowego, postanawia przenieść się do Stanów Zjednoczonych, by szukać pomocy. Kiedy legalne sposoby zawiodły, kobieta nie podda się i zrobi wszystko, by uratować syna. W tym celu zgadza się zostać sprzątaczką na usługach mafii...Autorką scenariusza jest Miranda Kwok . Odcinek pilotowy wyreżyseruje Michael Offer