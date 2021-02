Z "The Crown" do dramatu z Harrym Stylesem o zakazanej miłości

Nie Lily James a znana z serialu " The Crown Emma Corrin zagra główną żeńską rolę w dramacie "My Policeman". Wcześniej angaż otrzymał Harry Styles.Akcja filmu będącego ekranizacją książki pod tym samym tytułem rozpoczyna się w latach 90., kiedy to do domu Toma ( Styles ) i Marion ( Corrin ) przybywa Patrick. Jego obecność ożywi dramatyczne wspomnienia sprzed 40 lat. Są lata 50. Młoda nauczycielka Marion jest po uszy zakochana w przystojnym Tomie, policjancie i najlepszym przyjacielu jej brata. Postanawia za wszelką cenę zostać jego żoną, ignorując znaki sugerujące, że być może nie jest on jej przeznaczony. W Tomie zakochuje się bowiem Patrick, kustosz z Muzeum Brighton. Dzięki niemu Tom odkrywa prawdę o sobie samym. Jednak w czasach, kiedy homoseksualizm był w Wielkiej Brytanii karany więzieniem, lepiej dla Toma jest ulec awansom Marion i się z nią ożenić. Dwie osoby dzielą między siebie czas z Tomem, aż jedno z nich nie wytrzyma i się złamie...Obraz wyreżyseruje Michael Grandage (" Geniusz "). Autorem scenariusza jest Ron Nyswaner , przed laty nominowany do Oscara za " Filadelfię ".