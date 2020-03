Z festiwalu w Berlinie na platformę Netflix. Będzie pozew?

Koreański thrillerjest kolejnym tytułem, który zamiast do kin trafi od razu na platformę Netflix. Decyzję w tej sprawie podjęło studio Little Big Pictures, które pokryło większość kosztów produkcji.Z tą sytuacją nie zgadza się Contents Panda, koreańska firma zajmująca się sprzedażą praw dystrybucyjnych. Jak podaje portal Variety zdążyła ona już sprzedaćdo 30 państw. Teraz te umowy są nieaktualne, ponieważ na mocy porozumienia Little Big Pictures z Netfliksem platforma otrzymała globalne prawa dystrybucyjne. Contents Panda nie wyklucza złożenia pozwu przeciwko Little Big Pictures.Akcjarozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Czwórka pozbawionych szans na lepszą przyszłość bohaterów postanawia odmienić swój los i obrabować pewną osobę. Pech ich jednak nie opuścił i wybrali złą osobę...Film miał swoją premierę na niedawnym festiwalu w Berlinie . Początkowo w Korei Południowej miał trafić do kin na przełomie lutego i marca. Te plany pokrzyżowała pandemia Covid-19.