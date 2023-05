Z serialu HBO "Biały Lotos" do uniwersum Kinga. Za kamerą reżyser "Zło we mnie"

Co wiemy o "The Monkey"

o braciach bliźniakach. Hal i Bill odkrywają na strychu małpkę - starą zabawkę ich ojca. Wkrótce potem wokół nich w okropny sposób zaczynają umierać ludzie. Bracia uznają małpkę odpowiedzialną za to i ją wyrzucają. Odtąd żyją sobie spokojnie.Jednak po latach koszmar śmierci powraca. Bracia muszą zjednoczyć siły i znaleźć sposób, by raz na zawsze zniszczyć małpkę, zanim ta odbierze im wszystkich, których kochają. Theo James był ostatnio widziany w serialu HBO. Aktualnie pracuje na planie serialu Guya Ritchiego platformy Netflix. Jest to spin-off jego kinowego hitu Oz Perkins jest z kolei jedną z wschodzących gwiazd horroru. Ma na swoim koncie takie tytuły jakoraz. Aktualnie jest w trakcie montowania, paranormalnego thrillera z Nicolasem Cage'em w roli głównej. James Wan to oczywiście jeden z królów horroru. Ma na swoim koncie takie cykle jak. Ostatnio wyprodukowałnie jest jedyną ekranizacją Kinga, którą będzie produkować Wan . Być może jeszcze w tym roku do kin trafi