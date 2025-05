"Hoży doktorzy" wracają. Największa gwiazda serialu też

JD znów będzie leczył śmiechem

Zwiastun serialu "Hoży doktorzy"

to komediodramat emitowany w latach 2001–2010. Początkowo była to produkcja NBC, ostatnie dwa sezony wyemitowało ABC. Opowiadał on o grupie młodych lekarzy zdobywających doświadczenie w Szpitalu Świętego Serca. Zach Braff grał w nim jedną z głównych ról. Wcielał się w doktora Johna Doriana, z którego perspektywy oglądaliśmy znaczną część wydarzeń.Reboot/sequel jest w planach od lat. Ostatecznie nowezostał ogłoszone w grudniu ubiegłego roku. Jednak odpowiedzialny za niegojest mocno zapracowanym człowiekiem. Aktualnie związany jest z takimi tytułami jak: " Terapia bez trzymanki ". " Małpi biznes " i " Ted Lasso ".Wygląda jednak na to, że w końcu coś się w kwestii nowych odcinków ruszyło. Braff jest pierwszą osobą z oryginalnej obsady, który związał się z rebootem. Jednak inni aktorzy w przeszłości deklarowali, że również chętnie powrócą. Powinniśmy więc spodziewać się więcej dobrych informacji castingowych.