BIULETYN: "Downton Abbey" w kinach we wrześniu 2019 roku

We wrześniu przyszłego roku do kin na całym świecie ma wejść, czyli kinowa kontynuacja popularnego serialu. [za: Deadline] Allan Heinberg przygotuje dla stacji ABC kolejny serial Marvela. O projekcie na razie wiadomo jedynie tyle, że będzie opowiadać o kobietach posiadających supermoce. [za: Deadline]TVN rozważa realizację drugiego sezonu serialu. Scenariusz przygotowują Karolina Frankowska Michał Godzic . [za: Wirtualne Media] Zach Braff dołączył do obsady filmu. Film inspirowany jest sprawą sądową z 1998 roku. To wtedy pewien farmer odkrył w swoim zbiorze rzepaku odmianę genetycznie zmodyfikowaną przez wielki koncern. Postanowił on walczyć o swoje i sprzeciwić się praktykom wielkiego przemysłu rolniczego. Po drodze odkrył, że podobnych do niego osób jest o wiele więcej. W ich oczach stał się lokalnym bohaterem. [za: Deadline] Brandon Sklenar dołączył do wojennego widowiska Rolanda Emmericha . Zagra George'a Gaya Jr., jedynego ocalałego z 30-osobowej załogi sił powietrznych biorących biorącej udział w bitwie. [za: Deadline]Stacja FX zamawia trzeci sezon serialuopowiadającego o początkach epidemii cracku w Los Angeles. [za: Deadline] William Moseley dołączył do obsady historycznego widowiska o wojnach husyckich. [za: Deadline] Magdalena Cielecka zagra główną rolę w serialu. Jest to ekranizacja książek Remigiusza Mroza, która powstaje dla stacji TVN. [za: Facebook]