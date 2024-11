10 seriali, które straciły swoje największe gwiazdy

Serial " Yellowstone " to jedna z najbardziej popularnych produkcji telewizyjnych ostatnich lat. Jej bohaterami są członkowie wpływowej rodziny ranczerów, przewodzonej przez bezwzględnego Johna Duttona. Staje on do walki z deweloperami i politykami w obronie swojego rancza. Na drodze stają też mieszkańcy rezerwatu i inni wrogowie, którzy chcą kontrolować jego ziemię. Produkcja okazała się powrotem Kevina Costnera do łask widzów. Aktor otrzymał Złoty Glob i został doceniony przez krytyków. Im dłużej trwała produkcja serialu, tym więcej sporów gwiazdor prowadził z twórcą show Taylorem Sheridanem . Kwestionowane decyzje kreatywne i zmiany w harmonogramie produkcji sprawiły, że Costner pożegnał się z tytułem w połowie piątego sezonu i zajął się swoim czteroczęściowym epickim dziełem " Horyzont ". Dopiero teraz widzowie przekonują się na własne oczy, czy serial stracił bez swojego największego nazwiska w obsadzie. Właśnie trwa emisja pierwszy odcinków powstałych bez udziału aktora.