W sieci pojawił się plakat nowego filmu Guya Ritchie'ego Wrath of Man ". Wy możecie go obejrzeć poniżej.Fabuła " Wrath of Man " jest luźno inspirowana francuskim filmem " Konwojent ". Głównym bohaterem jest H - tajemniczy mężczyzna z przeszłością, który jeździ w opancerzonym samochodzie codziennie przewożącym miliony dolarów. H ma własne powody, by pracować w tej firmie...Amerykańska premiera filmu zaplanowana jest na 7 maja.