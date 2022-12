Zapraszamy do Krakowa na Ennio Morricone – The Official Concert Celebration

Już 21 grudnia w krakowskiej TAURON Arena Kraków odbędzie się wyjątkowy koncert. Stworzone przez legendarnego kompozytora "Ennio Morricone – The Official Concert Celebration" zawita do Polski pod batutą syna mistrza, Andrea Morricone . To muzyczne widowisko jest unikalne nie tylko z powodu misternie przygotowanej produkcji, ale również zaangażowania Andrea Morricone , dla którego taka forma obcowania z muzyką zmarłego ojca jest wyjątkowym przeżyciem. Bilety dostępne na www.eventim.pl/goodtaste i www.ebilet.pl "Koncert, tak naprawdę, będzie eksplozją i niesamowitym wydarzeniem, ponieważ zagramy muzykę, która jest wyjątkowa. Orkiestra, światła, dźwięk, to wszystko połączy się z przepięknymi obrazami. Będzie to mocne przeżycie! To wydarzenie skrojone pod nasze czasy, składające się z najpiękniejszych i najważniejszych muzycznych kompozycji, więc będzie niesamowicie. Nie przegapcie tego, a nie możecie tego przegapić, bo naprawdę będzie cudownie", mówi Andrea Morricone W 2019 roku, tuż po ogłoszeniu muzycznej emerytury, Ennio Morricone rozpoczął prace nad koncertem, upamiętniającym własne dziedzictwo muzyczne. Rok później, bo już w 2020 r., Mistrz ukończył proces twórczy. Teraz Andrea Morricone koncertuje po świecie prezentując dziedzictwo ojca."Sięgamy po oryginalne kompozycje mojego ojca. Obecnie wiele osób wykonuje własne aranżacje, ale to wydarzenie opiera się na faktycznych aranżach mojego ojca, w sposób, w jaki zostały napisane i były wykonywane od początku oraz w sposób, w jaki zostały wykorzystane w filmach. Właśnie to sprawia, że ten koncert jest tak wyjątkowy i niepowtarzalny", wyjaśnia.W programie wydarzenia ukazany zostanie niepublikowany dotąd materiał filmowy prezentujący legendarnego kompozytora podczas pracy, a całość dodatkowo uzupełnią fragmenty wywiadów. Ponadto fani zmarłego Artysty zobaczą m.in. ikoniczne sceny klasyki kina i specjalne efekty świetlne. Multimedialna oprawa wydarzenia jedynie dopełni występ wieloletnich solistów Mistrza, którym na scenie towarzyszyć będzie chór i orkiestra symfoniczna pod batutą syna kompozytora.Podczas koncertu w Polsce, 21 grudnia w Tauron Arenie w Krakowie wystąpi Philharmonic Orchestra Flanders/Czeska Narodowa Orkiestra Symfoniczna oraz ponad 50-osobowy chór. Pełną rozmowę z Andreą Morricone można obejrzeć poniżej.Przypomnijmy, że Ennio Morricone zmarł 6 lipca 2020 r. w wieku 91 lat. Legendarny twórca skomponował ponad 500 partytur do produkcji filmowych i kinowych oraz ponad 100 wybitnych utworów muzycznych. Najważniejsze z nich – "Cinema Paradiso", "One Upon a time in America", "The Good, The Bad and The Ugly", "The Untouchable" i "The Mission" – zabrzmią podczas nadchodzącej, wyjątkowej trasy koncertowej. W latach 2014-2019 światowej sławy kompozytor zagrał 111 koncertów w największych salach koncertowych Europy przed publicznością liczącą ponad 800 000 widzów, co zaowocowało spektakularnymi przychodami ze sprzedaży biletów w wysokości 80 milionów euro.Regulamin wydarzenia jest dostępny na www.goodtaste.pl/regulamin