Zapraszamy na EURAZJA FILM FESTIWAL

jest nowym wydarzeniem w kalendarzu polskich imprez filmowych, poświęconym kinematografii zazwyczaj nieobecnej w naszych rodzimych kinach – wywodzącej się z Bałkanów, Bliskiego Wschodu czy Azji Środkowej, a więc obszarów odległych nam nie tylko geograficznie, ale często też kulturowo. Twórcom imprezy zależy na wypełnieniu tej luki i przybliżeniu warszawskim widzom najlepszych filmów ostatnich lat, jak również na popularyzacji wiedzy o dorobku tej kinematografii i wyraźnym zaznaczeniu roli, jaką odgrywa we współczesnej kulturze. Wybrane filmy reprezentują to, co najlepsze w kinematografii swoich krajów – są odważne, niekonwencjonalne, poszukujące nowych sposobów narracji i wyrazów artystycznej ekspresji, poruszając jednocześnie problemy, których Zachód często nie jest świadomy lub o których nie pamięta, dzięki czemu pozwalają zrozumieć odbiorcy w kraju nad Wisłą to, z czym mierzą się dane społeczeństwa, przyjrzeć się ich codzienności i stylowi życia.Zadaniem jakie postawili przed sobą organizatorzy jest to, by przedstawić filmy, które zaprezentują inne oblicze kinematografii Europy i Azji Środkowej niż to, z jakim jest powszechnie kojarzone, a także będą poruszać, budzić emocje, skłaniać do dyskusji i pokazywać świat wielu z nas wcześniej nieznany, otwierając w ten sposób nowe horyzonty i przełamując stereotypy. Tym samym w repertuarze znalazło się 36 filmów wywodzących się z odległych zakątków świata, powstałych jednak często w koprodukcji z krajami europejskimi, tworząc dzięki temu produkcje o iście międzynarodowym rozmachu. Za jego dobór odpowiada Dyrektor Programowy Festiwalu, Artur Zaborski - dziennikarz kulturalny publikujący w polskich, amerykańskich, kanadyjskich i szwedzkich mediach, absolwent filmoznawstwa i krytyki literackiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej.Ważnym punktem trwającegoprzeglądu mającego miejsce w dwóch warszawskich kinach:, będzie sekcja oscarowa, w ramach której zaprezentowane zostaną filmy będące oficjalnymi kandydatami swoich krajów do najważniejszej nagrody w świecie filmu. Wśród nich znajdą się takie tytuły jakBilety w cenie(normalny) i(ulgowy, za okazaniem dokumentu uprawniającego do zniżki) kupić można w kasach każdego z kin oraz online na ich stronach internetowych.Projekcjom filmowym towarzyszyć będą wystawy, koncerty, spotkania z autorami książek poświęconych krajom pochodzenia prezentowanych filmów oraz dyskusje z zaproszonymi gośćmi. Wśród nich znajdą się reżyser Zaid Abu Hamdan odpowiadający na pytania widzów po pokazach filmu Ahmed Yassin Al Daradji – twórca Shawkat Amin Korki , reżyser, Tolkun Daiyrbekova i Aibek Dairbekov, twórcy filmu, po pokazachna pytania widzów odpowiadać będzie reżyser Gamid Ibadullayev i aktorzy, natomiast po seansachz widzami porozmawiają Murat Kaan oraz Cem Yigit Uzumoglu będzie okazją do międzykulturowych spotkań i bez wątpienia wyjątkowym wydarzeniem na kulturalnej mapie Warszawy, pozwalającym naszym rodzimym widzom doświadczyć odrobiny egzotyki za pośrednictwem kinowego ekranu. Większość projekcji stanowić będzie polską premierę prezentowanych obrazów, docenianych na międzynarodowych festiwalach i konkursach. Dążeniem organizatorów imprezy jest to, by Festiwal stał się wydarzeniem cyklicznym, które na stałe wpisze się w kalendarium kulturalne Warszawy. Gorąco polecamy i zapraszamy do kin!Więcej informacji na stronie internetowej festiwalu www.eurazjafestiwal.com