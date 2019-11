Zaskoczeni? Będzie trzeci "Ant-Man"

3 2 1



Mamy dobrą wiadomość dla fanów Człowieka-Mrówki. Trzecia część jego przygód powstanie. Co więcej, za kamerą stanie ten sam reżyser - Peyton Reed Na razie nie znamy żadnych szczegółów na temat fabuły. Wydaje się oczywistym, że jego gwiazdą będzie Paul Rudd . Zdjęcia planowane są na koniec 2020 roku lub 2021 rok. To zaś oznacza, że najwcześniej możemy się go spodziewać w 2022 roku. Disney ma już na ten rok zarezerwowanych dwie dla niezidentyfikowanych produkcji Marvela (18 lutego i 29 lipca).Pierwszytrafił do kin w lipcu 2015 roku. Pierwotnie obraz miał nakręcić Edgar Wright , potem zastąpił go Peyton Reed . Film zarobił na całym świecie 519,3 mln dolarów., za który już w całości odpowiadał Reed , miał swoją premierę trzy lata później i na całym świecie zarobił 622,7 mln dolarów.