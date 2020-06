Producentka " Mamma Mia " i " Mamma Mia! Here We Go Again Judy Craymer poinformowała o przygotowaniach do trzeciej części serii. Prace nad nią zahamował jednak wybuch pandemii. Craymer zdradziła też, że usłyszymy w filmie cztery nowe piosenki ABBY, które powstały specjalnie na wirtualny koncert zespołu.Na razie nie wiadomo jednak, jaki jest pomysł na kontynuację.